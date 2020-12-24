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Barcelona está entre clubes que consultam site especializado para medir valores dos jogadores

Site alemão "Transfermarkt" é referência na análise de mercado no futebol mundial...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 12:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 12:49
Crédito: AFP
O site "Transfermarkt" é conhecido por todo o mundo do futebol. Com uma extensa base de dados, a plataforma tem informações e estatísticas de 800 mil jogadores profissionais, além de mostrar o valor de mercado de cada um, baseado na idade, performance e potencial. Apesar de ser apenas uma estimativa, essa informação provou ter valor e está sendo usada por diversos grandes clubes da Europa, incluindo o Barcelona.
+ Mustafi negocia com o Barcelona e Eriksen próximo de deixar a Inter… Veja o Dia do MercadoDe acordo com relatório do site holandês "Follow The Money", clubes como Porto, Valencia, Lyon e Schalke vêm utilizando o "Transfermarkt" como ferramenta para medir o valor de seus jogadores, além de avaliar possíveis transferências.
Um exemplo foi a venda do brasileiro Arthur do Barcelona para a Juventus. Em declaração ao canal RAC 1, o ex-presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, usou o site como referência para justificar o valor de 72 milhões de euros, avaliado por muitos como um valor inflacionado.
- A oferta e a demanda funcionam assim (...) O valor dele no Transfermarkt era de 70 milhões (de euros) - disse Bartomeu.
+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Criado pelo alemão Mattias Seidel, um engenheiro de TI e torcedor do Werder Bremen, o "Transfermarkt" recebe mais de um milhão de visitas por mês. O site não usa um algoritmo específico para medir os valores dos jogadores, portanto trata-se de uma estimativa feita por um grande grupo de voluntários.

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