Barcelona e Lautaro entram em acordo, segundo jornal; clube precisa se acertar com a Inter ainda

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A novela entre Barcelona e Lautaro Martínez parece mais próxima de uma conclusão e com um final feliz para os espanhóis. De acordo com o jornal "Sport", a diretoria blaugrana chegou a um acordo com o atacante, que aceitou a proposta para jogar na Catalunha.

Segundo a publicação, o Barcelona pagará 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) por temporada ao jogador, em um contrato de cinco anos. Além do valor fixo, o argentino receberá também bônus por desempenho.

Apalavrado com o jogador, o Barcelona agora precisa se entender com a Inter de Milão, detentora de Lautaro Martínez. O jogador tem uma cláusula de rescisão avaliada em 111 milhões de euros (R$ 651 milhões), mas que é inimaginável que seja paga.