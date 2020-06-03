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Barcelona e Lautaro entram em acordo, segundo jornal; clube precisa se acertar com a Inter ainda

Jogador é o principal alvo do Barcelona para a próxima temporada e novela já dura alguns meses. Argentino é um dos principais destaques da Inter de Milão...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 21:57

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 21:57

Crédito: AFP
A novela entre Barcelona e Lautaro Martínez parece mais próxima de uma conclusão e com um final feliz para os espanhóis. De acordo com o jornal "Sport", a diretoria blaugrana chegou a um acordo com o atacante, que aceitou a proposta para jogar na Catalunha.
Segundo a publicação, o Barcelona pagará 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) por temporada ao jogador, em um contrato de cinco anos. Além do valor fixo, o argentino receberá também bônus por desempenho.
Apalavrado com o jogador, o Barcelona agora precisa se entender com a Inter de Milão, detentora de Lautaro Martínez. O jogador tem uma cláusula de rescisão avaliada em 111 milhões de euros (R$ 651 milhões), mas que é inimaginável que seja paga.
O Barcelona acena com uma proposta no valor de 60 milhões de euros (R$ 352 milhões), além de ceder mais dois jogadores. A Inter, por sua vez, espera receber, no mínimo, 80 milhões de euros (R$ 469 milhões).E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!Thiago Alcântara volta a treinar e fica à disposição no BayernPresidente da Fifa apoia manifestações antirracistas de atletas: 'Merecem aplusos'Copa da Hungria: Honved busca o caneco na final contra o azarão E MAIS:

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