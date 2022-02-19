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Atlético x Flamengo: quantos milhões estão em jogo para o campeão e o vice-campeão da Supercopa?

Além de uma vitória na rivalidade entre os dois clubes, que voltou à tona nos últimos meses, a decisão também vale uma quantia importante de dinheiro...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 07:30
Neste domingo, Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília), em partida válida pela Supercopa do Brasil. Além de uma vitória na rivalidade, que voltou à tona nos últimos meses tanto entre as torcidas quanto entre as diretorias, a decisão também vale uma quantia importante de dinheiro.> Novo manto! Veja os detalhes da camisa do Flamengo para 2022 Dessa forma, o prêmio para a equipe vencedora da Supercopa do Brasil é a bolada de R$ 5 milhões. Já a equipe que sair da Arena Pantanal derrotada levará para casa R$ 2 milhões.
O Atlético-MG jogará a decisão uma vez que conquistou tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Supercopa do Brasil. Portanto, o Flamengo - o segundo colocado do Brasileirão - conquistou a outra vaga, conforme previa o regulamento da CBF.
Crédito: ImagemdaSupercopadoBrasil2022(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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