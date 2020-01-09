Atlético-MG 'vence' o Fluminense e anuncia o volante Allan

O Atlético-MG confirmou a contratação do volante Allan, de 22 anos, que jogou a temporada 2019 pelo Fluminense. O jogador, assinou com o clube mineiro até dezembro de 2023 e foi anunciado no fim da noite desta quarta-feira, 8 de janeiro na conta oficial do Twitter do Galo.
Allan foi comprado do Liverpool-ING, com o alvinegro adquirindo 80% dos seus direitos econômicos. O negócio gira entre 3 a 4 milhões de euros(cerca de R$ 15 milhões). O atleta foi alvo de uma disputa ferrenha entre o Galo e o Fluminense, que queria manter o jogador nas Laranjeiras em 2020 após boa temporada no Tricolor Carioca. a MRV, patrocinadora do time, ajudou o clube atleticano na compra de Allan.
O Flu chegou a fazer uma proposta financeira maior para os ingleses, que quase melou o negócio do Atlético, que já contava com o acerto com Allan. Porém, o agente do meio campista e o próprio atleta se acertaram com os mineiros e confirmaram a sua vinda para Belo Horizonte.