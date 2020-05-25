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Atlético-MG se aproxima de acerto com Alan Franco, meia do Independiente Del Valle-EQU

O jogador, de 21 anos, é um pedido de Sampaoli, que o considera promissor e versátil, por atuar como meia e volante...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 22:18

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 22:18

Crédito: Alan Franco está perto de ser mais um equatoriano no Atlético-MG-(Divulgação/Independiente Del Valle
O Atlético-MG voltou “à carga” na intenção de contratar o meia equatoriano Alan Franco, de 21 anos, que atua pelo Independiente Del Valle, do Equador. O negócio estava frio, pois o jogador estaria com problemas particulares. Todavia, a situação está mudando e a contratação do jogador está se encaminhando, tendo que aguardar apenas o anúncio do Galo e do Del Valle. Alan Franco deve estar em BH no início de junho, pois os os aeroportos do Equador ainda estão fechados por conta da pandemia do novo coronavírus.E MAIS:Galo atrasa direitos de imagem e planeja pagar somente em 2021Sette Câmara explica demissões no Galo e ações contra a crisePara concluir o Mineiro, FMF pensa em semi e final com jogo único'Rival do Cruzeiro tem muito título e não é o Atlético', alfineta Sérgio Rodrigues, presidente do clubeGalo faz proposta por Léo Sena e Goiás pede R$ 5 milhões pelo volanteAlan Franco é um dos nomes pedidos pelo técnico Jorge Sampaoli ao clube, pois apesar da pouca idade é considerado um jogador promissor, com potencial de se tornar um grande atleta. A sua versatilidade, atua como meia e como volante, aumentou seu “cartaz” com o treinador argentino. Para contar com o futebol de Alan Franco, o Atlético-MG terá mais uma vez o aporte dos seus parceiros financeiros na contratação do meio de campo. O clube vem tentando reduzir custos pela queda grande nas receitas devido a pandemia da Covid-19. E MAIS:Por economia, Atlético-MG faz 50 demissões em vários setores do clubeTROPEIRÃOCAST- no ar - Calma, cruzeirense. Vai passar!Elias aciona o Atlético-MG na Justiça do Trabalho e cobra R$ 2,7 milhões'Não adianta querer colocar o Atlético no mesmo balaio do Cruzeiro', diz Sérgio Sette CâmaraRéver 'cobra' Cazares e revela susto com a nova realidade do futebol E MAIS:

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