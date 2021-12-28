Atlético-MG emite nota e confirma saída de Cuca do clube

Em comunicado nas redes sociais e site oficial do Atlético-MG confirmou a saída de Cuca do cargo de treinador da equipe. O Galo ressaltou que por decisão particular, Cuca deixa o comando da equipe.

-O Atlético anuncia que Cuca não é mais treinador do Clube. A saída foi uma decisão pessoal do treinador, depois de reunião virtual ocorrida no final da tarde desta segunda-feira, 27 de dezembro. No encontro, do qual participaram o diretor de futebol Rodrigo Caetano; o presidente Sérgio Coelho; e os 4 R's (Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador), o agora ex-treinador alvinegro anunciou a decisão de distratar seu contrato com o Galo, cujo vencimento somente se daria no final de dezembro de 2022- destacou.

Ainda na nota, o Atlético confirmou que Cuca disse que questões familiares impedem sua sequência no clube. Ainda segundo a agremiação, a diretoria tentou mudar a opinião do treinador, mas não teve sucesso. -O treinador também afirmou, na mesma reunião, que não iria trabalhar em nenhum outro clube em 2022, para se dedicar unicamente às questões familiares- informou ainda a nota publicada.

O Atlético agora corre contra o tempo para anunciar um novo treinador. O principal nome é Jorge Jesus, ex-Flamengo, que teve sua saída anunciada pelo Benfica no fim da manhã desta terça-feira do clube português. O Galo já iniciou os primeiros contatos.

Cuca teve um ano especial com o time mineiro, vencendo o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. O time de Cuca terminou 2021 com 75,6% de aproveitamento. Em 75 jogos, foram 52 vitórias, 14 empates e nove derrotas.