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futebol

Atlético-MG emite nota e confirma saída de Cuca do clube

A informação vazou no fim da noite de segunda-feira ,27 de dezembro. O Galo, no entanto, demorou quase 12 horas para confirmar a saída do treinador...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 12:30

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 12:30

Em comunicado nas redes sociais e site oficial do Atlético-MG confirmou a saída de Cuca do cargo de treinador da equipe. O Galo ressaltou que por decisão particular, Cuca deixa o comando da equipe.
-O Atlético anuncia que Cuca não é mais treinador do Clube. A saída foi uma decisão pessoal do treinador, depois de reunião virtual ocorrida no final da tarde desta segunda-feira, 27 de dezembro. No encontro, do qual participaram o diretor de futebol Rodrigo Caetano; o presidente Sérgio Coelho; e os 4 R's (Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador), o agora ex-treinador alvinegro anunciou a decisão de distratar seu contrato com o Galo, cujo vencimento somente se daria no final de dezembro de 2022- destacou.
Ainda na nota, o Atlético confirmou que Cuca disse que questões familiares impedem sua sequência no clube. Ainda segundo a agremiação, a diretoria tentou mudar a opinião do treinador, mas não teve sucesso. -O treinador também afirmou, na mesma reunião, que não iria trabalhar em nenhum outro clube em 2022, para se dedicar unicamente às questões familiares- informou ainda a nota publicada.
O Atlético agora corre contra o tempo para anunciar um novo treinador. O principal nome é Jorge Jesus, ex-Flamengo, que teve sua saída anunciada pelo Benfica no fim da manhã desta terça-feira do clube português. O Galo já iniciou os primeiros contatos.
Cuca teve um ano especial com o time mineiro, vencendo o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. O time de Cuca terminou 2021 com 75,6% de aproveitamento. Em 75 jogos, foram 52 vitórias, 14 empates e nove derrotas.
Crédito: Cucadeixaotimemineiroapósumanocomtrêsconquistas(Brasileiro,CopadoBrasileMineiro(Foto:PedroSouza/Atlético)

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