Atlético-MG e Goiás se acertam e Léo Sena jogará no Galo por R$ 4 milhões

Goiás e Atlético-MG se entenderam e o time goiano acertou a venda do volante Léo Sena, de 24 anos, para o time mineiro. O Galo vai pagar R$ 4 milhões por 80% dos direitos federativos do jogador,que deve chegar ainda esta semana a Belo Horizonte. Léo Sena vai assinar com o alvinegro mineiro por cinco temporadas. O negócio ficou como o Atlético queria, já que o Goiás tentava vender 100% do jogador por R$ 5 milhões O término do contrato do volante no fim de 2020, fez Esmeraldino aceitar a proposta mineira, já que no mês de julho, o meio de campo poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o time goiano de graça. Com o jogador já estava tudo acertado, faltando apenas a libderação dos goianos. rE MAIS:Ex-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIGalo lança nova camisa de treinos e gera reações distintas nos torcedoresCazares faz festa em sua casa, é denunciado por vizinhos, e pode levar uma multa de R$ 130 milGalo seleciona 13 modelos de camisas no concurso "Manto da Massa" para votação popular até 7 de junhoTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!O volante será a primeira contratação da “Era Sampaoli” no Galo e chegará em um momento importante, já que no atual elenco, somente Allan está disponível para o treinador argentino. Jair e Blanco, outros jogadores da posição, estão lesionados e o prazo de retorno será longo. Léo Sena foi revelado pelo Goiás e fez 185 jogos, marcando apenas um gol, na final do Campeonato Goiano de 2016, pelo Esmeraldino. Sua melhor característica é a força na marcação, mas com boa saída de bola e bom passe. E MAIS:Mesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosAtlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeGalo, com aval de Sampaoli, tenta estender permanência de NathanMatheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19 E MAIS: