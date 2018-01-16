Atlético e Desportiva: Zé Humberto e Rafael Soriano duelam na estreia

O confronto entre Atlético Itapemirim e Desportiva Ferroviária coloca frente a frente técnicos cheios de semelhanças e diferenças. Com características em comum para montar suas equipes, mas atravessando momentos distintos, eles fazem um duelo à parte na partida desta quarta-feira, 16h45, no estádio José Olívio Soares, em jogo adiantado da 4ª rodada do Campeonato Capixaba de 2018.

Rafael Soriano e Zé Humberto duelam na estreia do Capixabão 2018 Crédito: Fotos de Henrique Montovanelli/Desportiva e Atlético/Divulgação

Mesmo tendo em seus elencos jogadores conhecidos do torcedor capixaba, casos de Zizu, no Galo da Vila, e Edinho, na Tiva, na estreia do torneio os destaques dos dois times estão no banco de reservas. O Alvinegro, atual campeão do Capixabão e também da Copa ES, manteve Zé Humberto no comando técnico da equipe - ele foi eleito o melhor treinador do Estado em 2017. Já o time grená resolveu apostar novamente em Rafael Soriano, que fez bom trabalho na Locomotiva durante a Série D do ano passado. Sobre o "clássico" da estreia, Soriano prega respeito ao adversário.

Tivemos pouco tempo de trabalho na pré-temporada e vamos encarar um Atlético que ganhou tudo em 2017, que se reforçou bem e que é um dos grandes favoritos ao título da competição. Mesmo assim, vamos fazer o nosso melhor para tentarmos fazer um resultado positivo fora de casa. É ter paciência, até por ser estreia, mas os atletas estão bem orientados, disse Rafael Soriano.

Zé Humberto gosta de montar o time no 4-4-2. Apesar de preferir atuar na maioria das vezes com uma postura mais ofensiva, quando necessário o treinador não teme esperar o time rival tomar atitude - a cautela é uma arma. Rafael Soriano opta pela agressividade quando seus comandados têm a bola. Seu estilo de jogo preferido é o 4-3-3 e seus times costumam dominar a posse de bola. Agora, prestes a estrear, as torcidas estão ansiosas para saber quais posturas Galo e Tiva vão tomar em campo.

Não vejo o Atlético como sendo favorito ao título, mas vamos com uma equipe competitiva. Todos os times estão formando bons elencos e vai ser equilibrado, comentou Zé Humberto, em entrevista ao Globoesporte.com/es.

Ficha do jogo

Data e horário: nesta quarta-feira (17), às 16h45.

Local: estádio José Olívio Soares, em Itapemirim.

Árbitro: Devarly do Rosário. Auxiliares: Fabiano Ramires e Vanderson Zanotti.

Atlético Itapemirim: Filipe; Felipe Foca, Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe; Araruama, Vitor, Zizu e Fabiano; Kaio e Eraldo. Técnico: Zé Humberto.