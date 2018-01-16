Atlético e Desportiva: Zé Humberto e Rafael Soriano duelam na estreia

O confronto entre Atlético Itapemirim e Desportiva Ferroviária coloca frente a frente técnicos cheios de semelhanças e diferenças. Com características em comum para montar suas equipes, mas atravessando momentos distintos, eles fazem um duelo à parte na partida desta quarta-feira, 16h45, no estádio José Olívio Soares, em jogo adiantado da 4ª rodada do Campeonato Capixaba de 2018.
Mesmo tendo em seus elencos jogadores conhecidos do torcedor capixaba, casos de Zizu, no Galo da Vila, e Edinho, na Tiva, na estreia do torneio os destaques dos dois times estão no banco de reservas. O Alvinegro, atual campeão do Capixabão e também da Copa ES, manteve Zé Humberto no comando técnico da equipe - ele foi eleito o melhor treinador do Estado em 2017. Já o time grená resolveu apostar novamente em Rafael Soriano, que fez bom trabalho na Locomotiva durante a Série D do ano passado. Sobre o "clássico" da estreia, Soriano prega respeito ao adversário.
Tivemos pouco tempo de trabalho na pré-temporada e vamos encarar um Atlético que ganhou tudo em 2017, que se reforçou bem e que é um dos grandes favoritos ao título da competição. Mesmo assim, vamos fazer o nosso melhor para tentarmos fazer um resultado positivo fora de casa. É ter paciência, até por ser estreia, mas os atletas estão bem orientados, disse Rafael Soriano.
Zé Humberto gosta de montar o time no 4-4-2. Apesar de preferir atuar na maioria das vezes com uma postura mais ofensiva, quando necessário o treinador não teme esperar o time rival tomar atitude - a cautela é uma arma. Rafael Soriano opta pela agressividade quando seus comandados têm a bola. Seu estilo de jogo preferido é o 4-3-3 e seus times costumam dominar a posse de bola. Agora, prestes a estrear, as torcidas estão ansiosas para saber quais posturas Galo e Tiva vão tomar em campo.
Não vejo o Atlético como sendo favorito ao título, mas vamos com uma equipe competitiva. Todos os times estão formando bons elencos e vai ser equilibrado, comentou Zé Humberto, em entrevista ao Globoesporte.com/es.
Ficha do jogo
Data e horário: nesta quarta-feira (17), às 16h45.
Local: estádio José Olívio Soares, em Itapemirim.
Árbitro: Devarly do Rosário. Auxiliares: Fabiano Ramires e Vanderson Zanotti.
Atlético Itapemirim: Filipe; Felipe Foca, Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe; Araruama, Vitor, Zizu e Fabiano; Kaio e Eraldo. Técnico: Zé Humberto.
Desportiva: Felipe; Sorriso, David, Rodrigo Lacraia e Tatá; Gean Miller, Vinicinho, Ernani (Edinho) e Carlos Vitor; Ricardinho e Muller Brenner. Técnico: Rafael Soriano.