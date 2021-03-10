Atlético de Madrid consegue virada e vence o Athletic Bilbao pelo Espanhol

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid recebeu o Athletic Bilbao no Wanda Metropolitano, em partida adiada da 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O time da casa venceu por 2 a 1, com gols de Marcos Llorente e Luis Suárez, enquanto os visitantes marcaram com Muniain.

Veja a tabela do EspanholABRIU O PLACARO Athletic Bilbao foi quem saiu na frente do placar no Wanda Metropolitano, em Madrid. Aos 21 minutos da primeira etapa, Iñaki Williams deu a assistência para o gol de Iker Muniain na única finalização no gol feita pela equipe visitante.

EMPATEO gol de empate do Atlético de Madrid saiu no último lance da primeira etapa, em jogada criada pelo lado esquerdo do ataque. Thomas Lemar foi até o final da área com a bola, e cruzou para Marcos Llorente, que cabeceou e contou com o desvio de Unai Núñez para deixar tudo igual.

EL PISTOLEROJá no começo da segunda etapa, o Atlético de Madrid passou a impor o seu ataque dentro de campo, e chegou com perigo na área adversária. Aos seis minutos, o árbitro marcou um pênalti, e Luis Suárez não tremeu na cobrança, virando para o seu time.

SEGURAApós conseguir a virada, o Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, montou uma defesa muito organizada, algo tradicional de seu treinador, Diego Simeone. O Athletic Bilbao teve muitas dificuldades ao enfrentar os defensores colchoneros, e o resultado se manteve.