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futebol

Aston Villa pergunta por Emiliano Martínez, mas se assusta com preço

Arsenal pede cerca de R$ 139 milhões pelo goleiro argentino. Time de Birmingham procura titular, enquanto Tom Heaton segue se recuperando de grave lesão no joelho...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 11:19

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 11:19
Crédito: Ian Kington/AFP
O Aston Villa perguntou ao Arsenal sobre o goleiro Emiliano Martínez, mas o time dirigido por Dean Smith está relutante a pagar os 20 milhões de libras (R$ 139 milhões) cobrados pelos Gunners, segundo a imprensa inglesa. O clube gosta do argentino que assumiu a titularidade diante de lesão de Leno, mas estuda outras opções no mercado.
Um dos nomes preferidos é o de Sergio Romero, do Manchester United, que procura por mais minutos de jogo. No entanto, Martínez foi quem despertou interesse de grandes clubes devido às suas atuações e também interesse ao Leeds e Schalke 04. Apesar da admiração, ambos os clubes precisam vender peças antes de contratarem.
Tom Heaton, goleiro titular do Aston VIlla na última temporada, está se recuperando do rompimento dos ligamentos do joelho e só deve voltar a participar das atividades a partir do meio de outubro. Com isso, a equipe busca soluções e alternativas viáveis para brigar pela posição mesmo quando o inglês estiver recuperado.

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