Aston Villa pergunta por Emiliano Martínez, mas se assusta com preço

Crédito: Ian Kington/AFP

O Aston Villa perguntou ao Arsenal sobre o goleiro Emiliano Martínez, mas o time dirigido por Dean Smith está relutante a pagar os 20 milhões de libras (R$ 139 milhões) cobrados pelos Gunners, segundo a imprensa inglesa. O clube gosta do argentino que assumiu a titularidade diante de lesão de Leno, mas estuda outras opções no mercado.

Um dos nomes preferidos é o de Sergio Romero, do Manchester United, que procura por mais minutos de jogo. No entanto, Martínez foi quem despertou interesse de grandes clubes devido às suas atuações e também interesse ao Leeds e Schalke 04. Apesar da admiração, ambos os clubes precisam vender peças antes de contratarem.