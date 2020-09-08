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futebol

Aston Villa gasta R$ 230 milhões com atacante do Brentford

Ollie Watkins se torna jogador mais caro da história do clube, além de se tornar o atleta mais caro que saiu da segunda para a primeira divisão do futebol inglês...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 12:58
Crédito: PETER POWELL / AFP
O Aston VIlla acertou a contratação do atacante Ollie Watkins, do Brentford, pelo valor recorde que pode chegar a 33 milhões de libras (R$ 230 milhões), de acordo com bônus estabelecidos no contrato. O atleta treinou nesta terça-feira com o time da segunda divisão, mas deve viajar para realizar exames médicos em Birmingham.
O técnico Dean Smith já conhece o trabalho de Watkins por ter treinado o Brentford quando o camisa 11 foi contratado do Exeter. Com a derrota do time para o Fulham nos playoffs da Championship, o comandante fez com que o Aston Villa virasse a carga para a contratação do atacante que pode ter sucesso ao lado de Grealish.
Desde a lesão do brasileiro Wesley, em janeiro, o tradicional time inglês busca uma reposição no ataque. Watkins se torna o jogador mais caro a ser contratado da segunda para a primeira divisão após uma boa temporada em que marcou 26 gols e ajudou o Brentford a alcançar a terceira colocação e ficar perto do acesso à Premier League.

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