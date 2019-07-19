Artilheiro do Galo, capixaba Guilherme é convocado para seleção sub-18

Publicado em 19 de julho de 2019 às 15:18
- Atualizado há 6 anos
O atacante Guilherme Santos, da equipe sub-20 do Atlético Mineiro, foi convocado para a seleção brasileira sub-18, que é dirigida pelo técnico André Jardine e fará um período de treinamentos na Granja Comary, entre os dias 29 de julho e 5 de agosto, visando à disputa do Sul-Americano de 2021.
"Estou muito feliz pela convocação. Queria agradecer ao Atlético, aos meus companheiros e aos funcionários do clube, porque sem eles isso não estaria acontecendo. A expectativa é poder apresentar o mesmo trabalho que venho fazendo no Atlético para ajudar a Seleção e para que possam vir mais convocações no futuro", disse o atacante.
Guilherme, que é natural de Eldorado, na Serra, está no Atlético desde 2017 e é o artilheiro no Campeonato Mineiro Sub-20, com oito gols.
Durante a semana de treinamentos, a Seleção sub-18 disputará dois amistosos, contra duas equipes profissionais do futebol carioca: Boavista, dia 3 de agosto, às 17h, e Sampaio Corrêa, em 5 de agosto, às 10h.
