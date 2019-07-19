De Eldorado

Artilheiro do Galo, capixaba Guilherme é convocado para seleção sub-18

Guilherme Santos foi chamado por André Jardine para um período de treinos na Granja Comary, além de fazer dois amistosos com a amarelinha

Atacante capixaba Guilherme Santos, do Atlético-MG, foi convocado para a seleção brasileira sub-18 Crédito: Reprodução/Instagram

O atacante Guilherme Santos, da equipe sub-20 do Atlético Mineiro, foi convocado para a seleção brasileira sub-18, que é dirigida pelo técnico André Jardine e fará um período de treinamentos na Granja Comary, entre os dias 29 de julho e 5 de agosto, visando à disputa do Sul-Americano de 2021.

"Estou muito feliz pela convocação. Queria agradecer ao Atlético, aos meus companheiros e aos funcionários do clube, porque sem eles isso não estaria acontecendo. A expectativa é poder apresentar o mesmo trabalho que venho fazendo no Atlético para ajudar a Seleção e para que possam vir mais convocações no futuro", disse o atacante.

Guilherme, que é natural de Eldorado, na Serra, está no Atlético desde 2017 e é o artilheiro no Campeonato Mineiro Sub-20, com oito gols.

Durante a semana de treinamentos, a Seleção sub-18 disputará dois amistosos, contra duas equipes profissionais do futebol carioca: Boavista, dia 3 de agosto, às 17h, e Sampaio Corrêa, em 5 de agosto, às 10h.

