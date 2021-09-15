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Apresentado, registrado e com o número 77: Nene volta ao Vasco com 'um turbilhão de sentimentos'

Meia-atacante deixou o Fluminense e retornou ao Cruz-Maltino, clube que defendeu entre 2015 e 2018. Missão é liderar ofensivamente um time longe do G4 da Série B do Brasileirão...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 13:50
Crédito: Reprodução/Youtube
Nene voltou. E já está regularizado, viaja com o Vasco para Maceió (AL) nesta quarta-feira para o jogo desta quinta-feira contra o CRB. Ele vestirá a camisa 77, de mesmo número que ele utilizava no Fluminense - ele rescindiu com o Tricolor na última terça-feira. É o grande nome do Vasco para as 15 rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. E o contrato dele com o Cruz-Maltino vai até o final do ano que vem.- Um turbilhão de sentimentos, foi coisa muito rápida. Estou muito feliz e motivado de voltar a um dos clubes no Brasil com qual eu mais me identifiquei. Carinho e identificação fizeram com que eu não tivesse nenhuma dúvida. O Vasco é um gigante. Venho muito motivado para buscar esse objetivo que é a volta à Série A - garantiu o novo reforço cruz-maltino.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, foi quem fez as honras do clube. Ele e o jogador haviam trabalhados juntos no São Paulo. E valorizou a chegada do meia-atacante de 40 anos.
- Reforçamos nosso elenco de forma diferente. Era nosso desejo há algum tempo. Quando se fez possível, foi de forma rápida. Esperamos, às vezes, um pouco mais, para fecharmos a contratação que queremos. Tiozinho, seja bem-vindo de novo, que você seja muito feliz aqui - desejou.
Mais informações em instantes.

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