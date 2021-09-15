Apresentado, registrado e com o número 77: Nene volta ao Vasco com 'um turbilhão de sentimentos'

Nene voltou. E já está regularizado, viaja com o Vasco para Maceió (AL) nesta quarta-feira para o jogo desta quinta-feira contra o CRB. Ele vestirá a camisa 77, de mesmo número que ele utilizava no Fluminense - ele rescindiu com o Tricolor na última terça-feira. É o grande nome do Vasco para as 15 rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. E o contrato dele com o Cruz-Maltino vai até o final do ano que vem.- Um turbilhão de sentimentos, foi coisa muito rápida. Estou muito feliz e motivado de voltar a um dos clubes no Brasil com qual eu mais me identifiquei. Carinho e identificação fizeram com que eu não tivesse nenhuma dúvida. O Vasco é um gigante. Venho muito motivado para buscar esse objetivo que é a volta à Série A - garantiu o novo reforço cruz-maltino.