Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apresentado no Vasco, Bruno Nazário projeta dupla com Nene: 'Podemos ajudar muito os nossos atacantes'
futebol

Apresentado no Vasco, Bruno Nazário projeta dupla com Nene: 'Podemos ajudar muito os nossos atacantes'

Apoiador acredita que vai conseguir colaborar para os gols do Cruz-Maltino ao unir as características dele com as do jogador mais velho do elenco vascaíno...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 18:34

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:34

Poucas palavras, mas promessa de sucesso. O meia-atacante Bruno Nazário foi apresentado oficialmente como jogador do Vasco nesta segunda-feira e vai vestir a camisa 7. E ele se imagina colaborando para os gols cruz-maltinos com uma parceria com o jogador mais velho do elenco.- Certeza que eu venho para ajudar, mas o Nene tem grande qualidade. Nós dois, com passes curtos e grandes enfiadas de bola, podemos ajudar muito os nossos atacantes. Certeza que jogar com o Nene vai ser fácil - projetou.
Meia-atacante de origem, o apoiador revelou que poderá jogar noutra função: a ponta esquerda.
- Foi a primeira semana, uma semana muito trabalhosa, estou me dedicando ao máximo para estar 100% fisicamente. Já fiz um amistoso, o Zé (Ricardo, treinador) me colocou na ponta esquerda e me senti muito bem. Estou preparado, motivado para fazer um grande campeonato - garantiu.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Bruno Nazário chegou ao Vasco depois de rescindir com o Hoffenhein, da Alemanha. Ele firmou vínculo até o final deste ano, com possibilidade de extensão por mais quatro temporadas.
- Com certeza. Fizemos toda essa situação com o Hoffenhein com esse intuito de estar aqui querendo vencer e, se Deus quiser, no final do ano, conversar com o Vasco para fazer outras situações - explicou.
Crédito: BrunoNazárioassinoucontratocomoVascoválidoatéofimdesteano(Foto:Reprodução/VascoTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados