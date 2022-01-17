Apresentado no Vasco, Bruno Nazário projeta dupla com Nene: 'Podemos ajudar muito os nossos atacantes'

Poucas palavras, mas promessa de sucesso. O meia-atacante Bruno Nazário foi apresentado oficialmente como jogador do Vasco nesta segunda-feira e vai vestir a camisa 7. E ele se imagina colaborando para os gols cruz-maltinos com uma parceria com o jogador mais velho do elenco.- Certeza que eu venho para ajudar, mas o Nene tem grande qualidade. Nós dois, com passes curtos e grandes enfiadas de bola, podemos ajudar muito os nossos atacantes. Certeza que jogar com o Nene vai ser fácil - projetou.

Meia-atacante de origem, o apoiador revelou que poderá jogar noutra função: a ponta esquerda.

- Foi a primeira semana, uma semana muito trabalhosa, estou me dedicando ao máximo para estar 100% fisicamente. Já fiz um amistoso, o Zé (Ricardo, treinador) me colocou na ponta esquerda e me senti muito bem. Estou preparado, motivado para fazer um grande campeonato - garantiu.

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Bruno Nazário chegou ao Vasco depois de rescindir com o Hoffenhein, da Alemanha. Ele firmou vínculo até o final deste ano, com possibilidade de extensão por mais quatro temporadas.

- Com certeza. Fizemos toda essa situação com o Hoffenhein com esse intuito de estar aqui querendo vencer e, se Deus quiser, no final do ano, conversar com o Vasco para fazer outras situações - explicou.