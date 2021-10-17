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Após voltar a vencer com o Palmeiras, Abel destaca importância do resultado: ‘Nos dá confiança’

Treinador valorizou o triunfo sobre o Internacional, que encerrou uma sequência de sete jogos sem vitórias
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LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 19:03

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 19:03

Crédito: O Palmeiras de Abel Ferreira foi derrotado pelo Flamengo no Allianz Parque (Cesar Greco
O Palmeiras, de Abel Ferreira, voltou a vencer depois de sete jogos ao bater o Internacional por 1 a 0 no Allianz Parque neste domingo (17), pelo Brasileirão. Após a partida, o treinador destacou a importância do triunfo para dar confiança ao time, que estava abalado pelo mau momento.
– A vitória nos dá confiança. Sabemos que a pressão de ganhar, no Palmeiras, é diária. Precisávamos muitos desses 3 pontos. Como disse, com todo o elenco junto, somos mais fortes e competitivos. Somos muito mais maduros- afirmou.Além dos três pontos o Verdão novamente não sofreu gols, tal qual na última partida contra o Bahia. Sendo a quarta pior defesa do campeonato, a marca é importante para a equipe retomar a solidez defensiva de outrora.
Na coletiva, o comandante alviverde explicou que teve de reorganizar o modelo de defesa para chegar a essa melhora e também contou com o retorno de Weverton, Gómez e Piquerez, fundamentais para o setor.– Fizemos uma análise profunda da forma de defender e entendemos que, para o bem da equipe, precisávamos fazer uma alteração. E é inegável que, quando os jogadores de seleções voltam, somos uma equipe mais competitiva, mais madura e mais séria – apontou.
Por fim, Abel comentou sobre as variações táticas do Palmeiras no duelo e ressaltou que criatividade e inovação são importantes para a evolução do time.
– Futebol é vida. Tem a ver com criatividade, inovação e não fazer sempre o mesmo. Esse sou eu e essa é minha equipe. Ganho e perco. Dizem que não entendo nada, depois dizem que sou mágico. Não sou. É a minha forma de ser e estar – concluiu.
O Maior Campeão Nacional volta a campo nesta quarta-feira (20) contra o Ceará. Em busca de mais uma vitória, o time enfrenta o adversário às 19h (horário de Brasília) na Arena Castelão, em Fortaleza, pela vigésima oitava rodada do Brasileirão.

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