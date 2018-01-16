Após volta por cima, Chapecoense concorre a dois prêmios Laureus

Recuperada da tragédia aérea de novembro de 2016, a Chapecoense representará o Brasil no Laureus de 2018. A equipe de Santa Catarina concorre em duas categorias de um dos prêmios mais importantes do esporte: a de Melhor Retorno do Ano (Laureus World Comeback of the Year) e de Melhor Momento Esportivo do Ano (Laureus Best Sporting Moment of the Year). Nessa categoria, a votação é popular e fica aberta no site do Laureus até 26 de fevereiro.
Competem com a Chapecoense na categoria de Melhor Retorno o Barcelona, pela goleada por 6 a 1 sobre o Paris Saint-Germain que permitiu que o clube avançasse na Liga dos Campeões; o tenista Roger Federer, que, após uma lesão no joelho, conquistou seu quinto título do Australian Open e o oitavo de Wimbledon; o astro da Moto GP Valentino Rossi, outro que deu a volta após graves problemas físicos; a campeão mundial dos 100m Sally Pearson; e o vencedor da prova no masculino, Justin Gaitlin.
Os demais finalistas na categoria Melhor Momento Esportivo foram decididos por votações ao longo dos últimos meses no site do Laureus. Concorrem os torcedores do Iowa Hawkeyes, que se viram durante as partidas para cumprimentar crianças internadas em um hospital ao lado do estádio; o torcedor Bradley Lowery, que morreu em julho, aos seis anos, por sua amizade com o atacante inglês Jermain Defoe; o piloto Kimi Räikkönen e seu fã de 6 anos Thomas Danel; e o piloto da Fórmula 4 Billy Monger, de 18 anos, abraçado pela comunidade do automobilismo após uma grave lesão.
Os vencedores das demais categorias são decididos por membros da Laureus World Sports Academy e serão anunciados durante uma cerimônia em Mônaco, no dia 27 de fevereiro.
OS INDICADOS EM TODAS AS CATEGORIAS
Atleta do ano (masculino):
Chris Froome
Cristiano Ronaldo
Lewis Hamilton
Mo Farah
Rafael Nadal
Roger Federer
Atleta do ano (feminino):
Allyson Felix
Caster Semenya
Garbiñe Muguruza
Katie Ledecky
Mikaela Shiffrin
Serena Williams
Time do ano:
Equipe de tênis da França
Equipe de vela da Nova Zelândia
Golden State Warriors
Mercedes (Fórmula 1)
New England Patriots
Real Madrid
Revelação do ano:
Anthony Joshua
Caeleb Dressel
Giannis Antetokounmpo
Jelena Ostapenko
Kylian Mbappé
Sergio Garcia
Retorno do ano:
Barcelona
Chapecoense
Justin Gatlin
Roger Federer
Sally Pearson
Valentino Rossi
Momento esportivo do ano:
Aceno para as crianças (Torcedores do Iowa Hawkeyes)
Eternos Campeões (Chapecoense)
A luta do bravo Bradley (Bradley Lowery)
Quando lágrimas se tornam sorrisos (Kimi Räikkönen e Thomas Danel)
O retorno de Billy Whizz (Billy Monger)
Paratleta do ano:
Bibian Mentel-Spee
Jetze Plat
Marcel Hug
Markus Rehm
Oksana Masters
Yui Kamiji
Atleta de esportes de ação:
Anna Gasser
Armel Le Cléac'h
John John Florence
Mark McMorris
Nyjah Huston
Tyler Wright