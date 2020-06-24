Após retomada do Carioca, Flamengo informa que não há casos de COVID-19 no elenco

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em sua sexta semana de atividades no Ninho do Urubu e já com o Campeonato Carioca retomado, o Flamengo informou que todos os atletas e membros da comissão técnica do clube testaram negativo no exame semanal (teste rápido) do novo coronavírus, realizado nesta quarta-feira, antes das atividades no CT.

- O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol - compartilhou o Fla, nas redes sociais.

Por falar no Ninho, o local de treinamentos diários do Flamengo recebeu a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, após decreto da prefeitura, para vistoriar as instalações, com duração de 1h30, na última terça-feira. O clube não recebeu restrições para seguir as atividades, retomada há cinco semanas.

Cabe destacar que, nesta quarta, a Vigilância Sanitária encontrou 11 infrações nos CTs de Botafogo, Fluminense e Vasco. Subsecretária de Vigilância Sanitária, Márcia Rolim, afirmou que o objetivo das fiscalizações é "educar" e "levar orientações" aos responsáveis pela administrações dos locais de trabalho (veja o vídeo abaixo).Subsecretária de Vigilância Sanitária, Márcia Rolim falou sobre as vistorias nos CTs dos clubes do Rio: “Temos um papel educativo. Levamos orientações".

Apenas o Ninho do Urubu não contou com infrações #lanceFLA pic.twitter.com/ZUpUWuE9jz— Lazlo Dalfovo (@lazlodalfovo) June 24, 2020 O PRÓXIMO JOGO