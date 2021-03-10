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futebol

Após Léo, Welington testa positivo para a Covid-19, informa o São Paulo

Após o anúncio de que o zagueiro improvisado havia contraído a doença, o resultado dos exames do lateral esquerdo confirmaram o segundo infectado no elenco do Tricolor...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 18:43
Crédito: Divulgação São Paulo
Na tarde desta quarta-feira (10), o São Paulo informou, por meio de suas redes sociais, que o lateral esquerdo Welington apresentou resultado positivo em seu teste para a Covid-19. O clube já havia confirmado, pela manhã, que o defensor Léo contraiu a doença.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Seguindo o protocolo elaborado pelo departamento médico do São Paulo, os dois jogadores passarão por um período de isolamento social nos próximos dez dias.
O Tricolor foi um dos poucos times do Brasil que não passou nenhum surto de Covid-19 no elenco, tratando somente de casos isolados de jogadores e outros funcionários do clube, contornando a situação. O treinador Hernán Crespo terá que quebrar a cabeça para montar o time, pois além de Léo e Welington, o time não contará com o zagueiro Arboleda, que está de folga e viajou ao Equador, para resolver questões familiares, retornando semana que vem.
Sem as duas opções para a lateral esquerda (Léo é lateral esquerdo de origem, mas vem sendo utilizado como zagueiro), o Tricolor não terá nenhum jogador no banco para, eventualmente, substituir Reinaldo.
Já no trio de zaga, os jovens Diego Costa e Rodrigo podem ser as opções de Crespo para as vagas de Léo e Arboleda. O volante Luan já foi zagueiro em algumas ocasiões e é outra opção.
O São Paulo volta aos gramados diante do Novorizontino, no sábado (13), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada do Paulistão.

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