Após Léo, Welington testa positivo para a Covid-19, informa o São Paulo

Crédito: Divulgação São Paulo

Na tarde desta quarta-feira (10), o São Paulo informou, por meio de suas redes sociais, que o lateral esquerdo Welington apresentou resultado positivo em seu teste para a Covid-19. O clube já havia confirmado, pela manhã, que o defensor Léo contraiu a doença.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Seguindo o protocolo elaborado pelo departamento médico do São Paulo, os dois jogadores passarão por um período de isolamento social nos próximos dez dias.

O Tricolor foi um dos poucos times do Brasil que não passou nenhum surto de Covid-19 no elenco, tratando somente de casos isolados de jogadores e outros funcionários do clube, contornando a situação. O treinador Hernán Crespo terá que quebrar a cabeça para montar o time, pois além de Léo e Welington, o time não contará com o zagueiro Arboleda, que está de folga e viajou ao Equador, para resolver questões familiares, retornando semana que vem.

Sem as duas opções para a lateral esquerda (Léo é lateral esquerdo de origem, mas vem sendo utilizado como zagueiro), o Tricolor não terá nenhum jogador no banco para, eventualmente, substituir Reinaldo.

Já no trio de zaga, os jovens Diego Costa e Rodrigo podem ser as opções de Crespo para as vagas de Léo e Arboleda. O volante Luan já foi zagueiro em algumas ocasiões e é outra opção.