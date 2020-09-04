Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após grave lesão, Luiz Phellype se recupera e já treina normalmente no Sporting

Totalmente recuperado da cirurgia que fez no joelho há sete meses, atacante brasileiro já foca na estreia do time na temporada, que ocorre no próximo dia 20, em casa...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 14:54
Crédito: Divulgação / Sporting
Com apenas cinco partidas disputadas em 2020, o atacante Luiz Phellype, do Sporting, está perto de voltar aos gramados. Depois de uma grave lesão no joelho direito, sofrida em janeiro, o brasileiro passou por uma cirurgia no local e precisou ficar afastado do futebol.O jogador se machucou na partida contra o Marítimo, pelo Campeonato Português, no dia 27 de janeiro, e deixou o campo com apenas 15 minutos de jogo. Até aquele momento, o atacante era o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Bruno Fernandes, hoje no Manchester United.
- Foram momentos difíceis. É duro ter que ficar tanto tempo privado de desempenhar o seu trabalho, a sua profissão. Mas, graças a Deus, estou bem, e isso é o que importa. Estou treinando forte, sem dores, o joelho está curado, mas preciso estar bem fisicamente para entrar no nível dos demais. Espero estar pronto para a nossa estreia na temporada - disse Luiz Phellype, que tinha prazo de recuperação entre seis e oito meses.
O Sporting estreia no Campeonato Português no dia 20. O adversário será o Gil Vicente, no Estádio José Alvalade. O clube lisboeta também disputará a Liga Europa nesta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados