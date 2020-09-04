Após grave lesão, Luiz Phellype se recupera e já treina normalmente no Sporting

Crédito: Divulgação / Sporting

Com apenas cinco partidas disputadas em 2020, o atacante Luiz Phellype, do Sporting, está perto de voltar aos gramados. Depois de uma grave lesão no joelho direito, sofrida em janeiro, o brasileiro passou por uma cirurgia no local e precisou ficar afastado do futebol.O jogador se machucou na partida contra o Marítimo, pelo Campeonato Português, no dia 27 de janeiro, e deixou o campo com apenas 15 minutos de jogo. Até aquele momento, o atacante era o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Bruno Fernandes, hoje no Manchester United.

- Foram momentos difíceis. É duro ter que ficar tanto tempo privado de desempenhar o seu trabalho, a sua profissão. Mas, graças a Deus, estou bem, e isso é o que importa. Estou treinando forte, sem dores, o joelho está curado, mas preciso estar bem fisicamente para entrar no nível dos demais. Espero estar pronto para a nossa estreia na temporada - disse Luiz Phellype, que tinha prazo de recuperação entre seis e oito meses.