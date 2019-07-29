Estilo

Após férias no Brasil, Richarlison se reapresenta platinado ao Everton

De penteado novo, o capixaba chega com moral ao clube inglês e recebe muitos elogios do técnico português Marco Silva

Publicado em 29 de julho de 2019 às 15:45 - Atualizado há 6 anos

O capixaba Richarlison se reapresentou com o cabelo platinado ao Everton Crédito: Everton/Divulgação

Após ser campeão da Copa América com a Seleção Brasileira e passar férias no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, o capixaba Richarlison se reapresentou ao Everton nesta segunda-feira (29). O atacante, no entanto, chamou a atenção pelo cabelo loiro platinado.

Em alta e badalado no mercado, principalmente após marcar o gol que selou o título da Copa América, o jogador foi muito elogiado pelo técnico português Marco Silva.

"O bom desempenho em uma competição importante com a equipe nacional dá a Richarlison muitas coisas boas. Isso dará a ele uma crença extra e possivelmente mais consistência como jogador de futebol, o que é algo que estamos trabalhando com ele para alcançar. Ele tem as outras coisas de que precisa.

(Richarlison) É um garoto que gosta de aprender todos os dias e trabalha duro para conseguir o que ele é em sua carreira Marco Silva - técnico do Everton •

O comandante ainda seguiu com os elogios. "Ele tem alta qualidade e estamos muito felizes em ter um jogador como ele em nosso elenco. Você está falando de um jovem jogador, apenas 22. Marcou muitos gols importantes para nós. Ele entrou em sua equipe nacional. Você sabe como isso é difícil".

Relembre o que Richarlison fez no ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta