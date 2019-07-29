Após férias no Brasil, Richarlison se reapresenta platinado ao Everton

Publicado em 29 de julho de 2019 às 15:45
- Atualizado há 6 anos
Após ser campeão da Copa América com a Seleção Brasileira e passar férias no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, o capixaba Richarlison se reapresentou ao Everton nesta segunda-feira (29). O atacante, no entanto, chamou a atenção pelo cabelo loiro platinado.
Em alta e badalado no mercado, principalmente após marcar o gol que selou o título da Copa América, o jogador foi muito elogiado pelo técnico português Marco Silva.
"O bom desempenho em uma competição importante com a equipe nacional dá a Richarlison muitas coisas boas. Isso dará a ele uma crença extra e possivelmente mais consistência como jogador de futebol, o que é algo que estamos trabalhando com ele para alcançar. Ele tem as outras coisas de que precisa.
O comandante ainda seguiu com os elogios. "Ele tem alta qualidade e estamos muito felizes em ter um jogador como ele em nosso elenco. Você está falando de um jovem jogador, apenas 22. Marcou muitos gols importantes para nós. Ele entrou em sua equipe nacional. Você sabe como isso é difícil".
Relembre o que Richarlison fez no ES
Enquanto esteve no Espírito Santo em julho, o jogador de 22 anos deu o que falar. Além de ser homenageado na Assembleia Legislativa e pedir mais investimentos na educação, ele realizou um amistoso em Nova Venécia, sua cidade natal, doou mais de 6 toneladas de alimentos a famílias carentes da região e ainda fez a alegria de crianças de uma escola de São Domingos do Norte, ao distribuir 22 camisas da Seleção Brasileira.
