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Após estrear pelo Corinthians em clássico, Matheus Donelli afirma: 'Vai ficar marcado pra mim'

Aos 18 anos, goleiro foi escalado após surto de Covid-19 no Timão atingir dois companheiros de posição...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 22:47

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 22:47
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O empate em 2 a 2 entre Corinthians e Palmeiras não ficará marcado apenas para Rodrigo Varanda, autor do gol de empate, o seu primeiro como profissional, mas também para outro prata da casa corintiano: o goleiro Matheus Donelli.
Pego em uma "furiosa", após Cássio e Guilherme serem diagnosticados com Covid-19 e Walter ser negociado com o Cuiabá na véspera do Dérbi, o garoto de 18 anos teve a sua primeira chance entre os titulares do Timão justamente contra o maior rival do clube de Parque São Jorge.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximo jogosIndependentemente de não ter estreado no time principal corintiano com uma vitória, Donelli afirmou que só o fato de ter iniciado a sua trajetória profissional em uma partida do porte de Corinthians e Palmeiras ficará marcado para ele. O arqueiro ainda ressaltou que trabalha bastante, desde oito anos idade, quando chegou ao Timão, esperando a sua chance de ouro, que chegou em um confronto muito especial.
- É uma mistura de sentimentos. Estou aqui no clube desde os oitos anos, e o dia de hoje foi a realização de um sonho. Infelizmente não saímos com a vitória, mas é um dia que, com certeza, vai ficar marcado pra mim, pra minha família. Trabalho muito todos os dias pra quando receber oportunidade aproveitar, agarrar ela e seguir em frente, Independentemente de resultado, atuação, hoje é um dia muito importante pra mim - disse o goleiro à Corinthians TV ao fim do jogo.
Seguro na meta, Matheus não teve responsabilidade nos dois gols sofridos e ainda se destacou no fim do jogo, quando fez uma grande defesa em um chute de fora de área do lateral-esquerdo palmeirense Victor Luís e garantiu a igualdade do marcados.
Com Cássio e Guilherme em isolamento por pelo menos mais oito dias, a tendência é que Matheus Donelli tenha uma sequência nos próximos jogos do Timão na temporada. Também criado na base corintiana, Caíque França, que retornou de empréstimo ao Oeste, foi inscrito no Paulistão na noite da última terça-feira (2), mas inicialmente foi preterido por Donelli.

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