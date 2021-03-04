Após estrear pelo Corinthians em clássico, Matheus Donelli afirma: 'Vai ficar marcado pra mim'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O empate em 2 a 2 entre Corinthians e Palmeiras não ficará marcado apenas para Rodrigo Varanda, autor do gol de empate, o seu primeiro como profissional, mas também para outro prata da casa corintiano: o goleiro Matheus Donelli.

Pego em uma "furiosa", após Cássio e Guilherme serem diagnosticados com Covid-19 e Walter ser negociado com o Cuiabá na véspera do Dérbi, o garoto de 18 anos teve a sua primeira chance entre os titulares do Timão justamente contra o maior rival do clube de Parque São Jorge.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximo jogosIndependentemente de não ter estreado no time principal corintiano com uma vitória, Donelli afirmou que só o fato de ter iniciado a sua trajetória profissional em uma partida do porte de Corinthians e Palmeiras ficará marcado para ele. O arqueiro ainda ressaltou que trabalha bastante, desde oito anos idade, quando chegou ao Timão, esperando a sua chance de ouro, que chegou em um confronto muito especial.

- É uma mistura de sentimentos. Estou aqui no clube desde os oitos anos, e o dia de hoje foi a realização de um sonho. Infelizmente não saímos com a vitória, mas é um dia que, com certeza, vai ficar marcado pra mim, pra minha família. Trabalho muito todos os dias pra quando receber oportunidade aproveitar, agarrar ela e seguir em frente, Independentemente de resultado, atuação, hoje é um dia muito importante pra mim - disse o goleiro à Corinthians TV ao fim do jogo.

Seguro na meta, Matheus não teve responsabilidade nos dois gols sofridos e ainda se destacou no fim do jogo, quando fez uma grande defesa em um chute de fora de área do lateral-esquerdo palmeirense Victor Luís e garantiu a igualdade do marcados.