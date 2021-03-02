Após elogios no fim da temporada, Carneiro não deve ficar no São Paulo

O atacante uruguaio Gonzalo Carneiro está de saída do São Paulo. Conforme divulgado pelo jornalista Eduardo Affonso, da 'ESPN' e confirmado pelo LANCE!, o jogador não treinou no CT da Barra Funda na última segunda-feira e prepara sua saída da equipe.
Carneiro tem contrato até o dia 31 de março e havia a expectativa de ele ser avaliado pela comissão técnica de Hernán Crespo, mas sua despedida está cada vez mais próxima.
Contratado em 2018, o uruguaio ficou suspenso durante um ano ao ser pego no doping por uso de cocaína. Logo depois do final da suspensão, foi reintegrado ao Tricolor e ganhou oportunidades no final da última temporada, depois da saída de Brenner e a má fase de Pablo. Ao todo, Carneiro deve deixar o São Paulo com 34 jogos disputados e dois gols marcados, um contra o Red Bull Bragantino, na derrota por 4 a 2, pelo Brasileirão de 2020 e outro diante do Botafogo, no empate por 2 a 2, ainda pelo Brasileiro de 2018.