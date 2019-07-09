Saída

Após eliminação na Série D, Valdir Bigode não é mais técnico do Vitória

Treinador deixa o Vitória com apenas duas derrotas em 10 jogos. Agora o Alvianil vai em busca de outro comandante para a Copa Verde e Copa Espírito Santo

O técnico Valdir Bigode, do Vitória, no jogo contra a Caldense Crédito: Carlos Alberto Silva

Valdir Bigode não é mais técnico do Vitória. O treinador entrou em acordo com o Alvianil em reunião nesta terça-feira (09) e deixou o clube alguns dias após o clube ser eliminado de forma indigesta da Série D. Vale lembrar que no último final de semana, o Vitória perdeu por 2 a 1 para o Ituano, em Itu, em jogo com pênalti mal assinalado a favor do time paulista.

Ao todo, Valdir Bigode comandou o Vitória em 10 partidas, com apenas duas derrotas. Além dele, o auxiliar técnico Têti, o lateral Watson e o atacante Rafael Pernão também deixam o clube. Agora o Alvianil procura outro treinador para comandar o time na Copa Verde e Copa Espírito Santo.

