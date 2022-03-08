Após classificação com o CRAC, Igor Pupinski mira quartas de final do Goiano: 'Momento decisivo'

CRAC e Goiás iniciam a disputa por uma vaga nas semifinais do Campeonato Goiano, nesta quarta-feira. O primeiro duelo entre as equipes está marcado para às 19h30, no estádio Genervino da Fonseca. Já a volta acontece no domingo (13), às 16h, na Serrinha.Titular em nove dos dez jogos disputados na primeira fase, Igor Pupinski é uma das apostas do Leão do Sul para o confronto eliminatório. O lateral-direito, que também atuou no lado esquerdo da defesa durante a campanha, vê o CRAC focado para a estreia nas quartas de final.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Goiano

- Chegamos no momento decisivo da competição, e a nossa equipe segue muito focada. Agora vamos enfrentar o time de melhor campanha na primeira fase, que perdeu apenas um jogo até aqui. Tenho certeza que a comissão vai avaliar a estratégia ideal para essas duas partidas, e vamos buscar seguir da melhor forma - avaliou o atleta, de 24 anos.

Igor Pupinski também valoriza o desempenho do CRAC na primeira fase do estadual. O Leão do Sul se classificou na quarta posição do Grupo B, e com 13 gols anotados, teve o segundo melhor ataque entre as equipes da chave.

+ Fifa confirma suspensão de contratos: veja bons sul-americanos que jogam na Ucrânia e na Rússia

- O nosso time atravessa um processo de evolução no torneio, e fomos crescendo no decorrer da primeira fase. Conseguimos ir bem no ataque e na defesa, marcando gols e com atuações seguras lá atrás. Esse é o caminho para a sequência da competição. Vamos buscar aprimorar o que deu certo e corrigir o que for necessário - finalizou.