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Após classificação com o CRAC, Igor Pupinski mira quartas de final do Goiano: 'Momento decisivo'

Titular em nove dos dez jogos disputados na primeira fase, o lateral é uma das apostas do Leão do Sul para o confronto eliminatório. Duelo de ida será nesta quarta, às 19h30...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 14:44

Publicado em 08 de Março de 2022 às 14:44

CRAC e Goiás iniciam a disputa por uma vaga nas semifinais do Campeonato Goiano, nesta quarta-feira. O primeiro duelo entre as equipes está marcado para às 19h30, no estádio Genervino da Fonseca. Já a volta acontece no domingo (13), às 16h, na Serrinha.Titular em nove dos dez jogos disputados na primeira fase, Igor Pupinski é uma das apostas do Leão do Sul para o confronto eliminatório. O lateral-direito, que também atuou no lado esquerdo da defesa durante a campanha, vê o CRAC focado para a estreia nas quartas de final.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Goiano
- Chegamos no momento decisivo da competição, e a nossa equipe segue muito focada. Agora vamos enfrentar o time de melhor campanha na primeira fase, que perdeu apenas um jogo até aqui. Tenho certeza que a comissão vai avaliar a estratégia ideal para essas duas partidas, e vamos buscar seguir da melhor forma - avaliou o atleta, de 24 anos.
Igor Pupinski também valoriza o desempenho do CRAC na primeira fase do estadual. O Leão do Sul se classificou na quarta posição do Grupo B, e com 13 gols anotados, teve o segundo melhor ataque entre as equipes da chave.
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- O nosso time atravessa um processo de evolução no torneio, e fomos crescendo no decorrer da primeira fase. Conseguimos ir bem no ataque e na defesa, marcando gols e com atuações seguras lá atrás. Esse é o caminho para a sequência da competição. Vamos buscar aprimorar o que deu certo e corrigir o que for necessário - finalizou.
Crédito: IgorPupinskiprojetouoduelodoCraccontraoGoias,nestaquarta,às19h30,peloGoiano(Foto:Divulgação/CRAC

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