Após atuação de gala, Mikael se declara ao Sport: 'Aqui é minha casa'

Crédito: Atacante marcou, de voleio, um dos gols na vitória rubro-negra (Anderson Stevens/Sport

Autor de gols importantes com a camisa do Sport e artilheiro isolado na temporada com 12 tentos assinalados, Mikael está sendo cada vez mais "abraçado" pela torcida. Cria da base, o camisa 99 nasceu no Maranhão e chegou ao clube da Ilha do Retiro em 2017 após passar por uma peneira em Bacabal, sua cidade natal, que fica a 405 quilômetros da capital, São Luís. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom 57 jogos pelo rubro-negro se somadas as atuações desde 2020, o atacante tem se destacado no time e é considerado uma joia do clube que precisa bastante de seus serviços. Afinal, o sistema ofensivo da equipe é o pior da Série A do Brasileirão com somente 14 gols marcados em 30 partidas.

Entrando em campo contra o Atlético-GO no último domingo (31), o artilheiro foi destaque na partida anotando dois gols - e balançando a rede uma terceira vez, mas que estava impedida. Além disso, o centroavante ainda finalizou mais duas vezes e teve também dois passes decisivos acrescentados a sua atuação.

- Fico muito feliz por essa fase que estou vivendo. Só tenho a agradecer ao carinho da torcida que sempre nos apoia tanto. É maravilhoso poder marcar esses gols e ajudar a equipe, ainda mais agora com a galera tão perto, podendo comemorar junto. Eu amo o Sport, aqui é minha casa e quero poder retribuir tudo o que o clube fez por mim. Vamos fazer de tudo para continuar na Série A, que é o lugar que o time merece estar. Podem esperar 100% de mim - disse o atacante.

O atacante cresceu de rendimento quando foi ganhando espaço no time do técnico Gustavo Florentín. Entre os jogadores do Sport na Série A, ele é quem possui a melhor média de finalizações por partida (1.08 a cada jogo) além de aparecer em segundo lugar no ranking de finalizações no alvo e frequência de gols por partida.

Em relação ao carinho do torcedor, Mikael já tem um apelido que vem ganhando cada vez mais adeptos diante de sua semelhança física e estilo de jogo com Adriano: “Imperador da Ilha”.