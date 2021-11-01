Após arritmia cardíaca, Agüero segue internado em Barcelona para realizar mais exames

Crédito: PAU BARRENA / AFP

Depois de sofrer uma arritmia cardíaca no último sábado, durante o primeiro tempo do empate do Barcelona com o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, o atacante Sergio Agüero segue internado, segundo a mídia espanhola. O atleta passará por novos exames para identificar o motivo do problema no coração.Agüero, evidentemente, não estará disponível para o duelo do Barcelona com o Dínamo de Kiev, nesta terça-feira, pela Champions League. Nesta segunda, em entrevista coletiva, o técnico interino Sergi Barjuan disse que falou com o atleta.

- Conversei ontem com Kun (Agüero), estive trocando mensagens de WhatsApp com ele. Ele está isolado em seu quarto, mas tranquilo - comentou o treinador.

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Quem também se manifestou foi o irmão de Agüero, Mauricio Del Castillo. Nas redes sociais, o também jogador, que pertence ao Independiente, frisou que o Sergio está bem.

- Aos que me perguntam muito como está o Sergio, ele está muito bem. Obrigado pelas mensagens - disse o irmão do ex-jogador do Manchester City.

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