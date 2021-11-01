Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após arritmia cardíaca, Agüero segue internado em Barcelona para realizar mais exames
futebol

Após arritmia cardíaca, Agüero segue internado em Barcelona para realizar mais exames

Argentino foi conduzido a hospital no último sábado, depois do empate com o Alavés, com dores no peito. Família do atleta o acompanha, e técnico do Barcelona tranquiliza situação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2021 às 16:22

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:22

Crédito: PAU BARRENA / AFP
Depois de sofrer uma arritmia cardíaca no último sábado, durante o primeiro tempo do empate do Barcelona com o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, o atacante Sergio Agüero segue internado, segundo a mídia espanhola. O atleta passará por novos exames para identificar o motivo do problema no coração.Agüero, evidentemente, não estará disponível para o duelo do Barcelona com o Dínamo de Kiev, nesta terça-feira, pela Champions League. Nesta segunda, em entrevista coletiva, o técnico interino Sergi Barjuan disse que falou com o atleta.
- Conversei ontem com Kun (Agüero), estive trocando mensagens de WhatsApp com ele. Ele está isolado em seu quarto, mas tranquilo - comentou o treinador.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
Quem também se manifestou foi o irmão de Agüero, Mauricio Del Castillo. Nas redes sociais, o também jogador, que pertence ao Independiente, frisou que o Sergio está bem.
- Aos que me perguntam muito como está o Sergio, ele está muito bem. Obrigado pelas mensagens - disse o irmão do ex-jogador do Manchester City.
+ Nuno Espírito Santo caiu no Tottenham. Veja a situação de outros técnicos de grandes clubes da Europa
Contratado pelo Barcelona para esta temporada, após deixar o Manchester City ao final de seu contrato, Agüero fazia apenas seu quinto jogo desde que chegou ao clube catalão. Na pré-temporada, o argentino sofreu uma lesão na panturrilha, que atrasou sua estreia. O atacante marcou um gol, no clássico com o Real Madrid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados