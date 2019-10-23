Após alerta da PM, partida entre Rio Branco e Vitória muda de data

Rio Branco, Vitória e FES se reuniram na Sesp Crédito: Vitória/Divulgação

Marcada anteriormente para o domingo (27), às 10h30, a partida de ida das semifinais da Copa Espírito Santo entre Rio Branco e Vitória, foi antecipada. Após uma reunião realizada na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), na tarde desta quarta-feira (23), ficou definido que o jogo agora acontece no sábado (26), às 15h, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha.

A mudança ocorreu após uma sugestão do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM), que informou que a PM não garantiria a segurança da partida, por conta da escala especial para atender os jogos da primeira rodada da Copa do Mundo Sub-17, que acontecem no Kleber Andrade.

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Por enquanto, a partida de volta está mantida para o dia 02 de novembro, às 15h, no Salvador Costa, em Bento Ferreira. Mas existe a possibilidade de a mesma ser antecipada para a noite de sexta-feira (01), também seguindo uma sugestão da Polícia. A definição acontece na segunda-feira (28), quando acontece a reunião semanal da diretoria do Vitória.