Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Após alerta da PM, partida entre Rio Branco e Vitória muda de data

Clássico é válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Espírito Santo

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 16:33
Rio Branco, Vitória e FES se reuniram na Sesp Crédito: Vitória/Divulgação
Marcada anteriormente para o domingo (27), às 10h30, a partida de ida das semifinais da Copa Espírito Santo entre Rio Branco e Vitória, foi antecipada. Após uma reunião realizada na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), na tarde desta quarta-feira (23), ficou definido que o jogo agora acontece no sábado (26), às 15h, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. 
A mudança ocorreu após uma sugestão do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM), que informou que a PM não garantiria a segurança da partida, por conta da escala especial para atender os jogos da primeira rodada da Copa do Mundo Sub-17, que acontecem no Kleber Andrade. 

Veja Também

Polícia sugere novas datas para clássicos entre Vitória e Rio Branco

Por enquanto, a partida de volta está mantida para o dia 02 de novembro, às 15h, no Salvador Costa, em Bento Ferreira. Mas existe a possibilidade de a mesma ser antecipada para a noite de sexta-feira (01), também seguindo uma sugestão da Polícia. A definição acontece na segunda-feira (28), quando acontece a reunião semanal da diretoria do Vitória. 
Em caso de igualdade na soma dos resultados dos dois jogos das semifinais, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados