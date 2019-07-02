Home
Após 0 a 0 com Ituano, atacante Baiano reclama que a "bola não chega"

O Vitória agora precisa vencer o time de Itu, fora de casa, para seguir vivo na disputa da Série D