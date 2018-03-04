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Capitão da Fiorentina

Aos 31 anos, Davide Astori é encontrado morto em hotel na Itália

Ele estava com seu time em Udine para uma partida neste domingo

Publicado em 04 de Março de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 14:03
Davide Astori, capitão da Fiorentina, foi encontrado morto em um quarto de hotel Crédito: Instagram/Fiorentina
O capitão da Fiorentina, Davide Astori, de 31 anos, foi encontrado morto em um hotel onde estava hospedado com os demais jogadores do time na cidade de Udine para uma partida pelo Campeonato Italiano. A causa da morte ainda não foi revelada.
"A Fiorentina está profundamente abalada por ter que anunciar a morte de seu capitão Davide Atori depois de um mal súbito", publicou o clube no Twitter. "Devido à terrível e delicada situação apelamos para que todos tenham sensibilidade e, acima de tudo, respeito a sua família".
Um porta-voz da Fiorentina disse à agência de notícias "AFP" que não poderia dar mais explicações sobre a morte do jogador por estar aguardando o resultado da autópsia. A imprensa italiana chegou a mencionar que a causa da morte pode ter sido uma parada cardíaca durante a noite.
O jogo entre Udinese e Fiorentina, previsto para 14h (horário local) deste domingo, foi adiado até uma data ainda não determinada, anunciou a Udinese.
Programado para 11h30 (horário local), a partida entre Genoa e Cagliari também foi suspensa, assim como os demais jogos da Série A agendados para este domingo.
A morte de Astori foi anunciada nas telas de um estádio, no momento em que os jogadores deixaram o campo quando estavam fazendo o aquecimento.
Formado em Milão, Astori jogou para Cagliari e Roma antes de se juntar à Fiorentina em 2015. Com 14 convocações e um gol pela seleção italiana, Astori deixa uma filha de quatro anos.

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