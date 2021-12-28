Alvo do Real Madrid, Mbappé toma decisão sobre futuro na janela de transferências da Europa

Eleito melhor do mundo pela 'Globe Soccer Awards', o francês Kyllian Mbappé é um dos jogadores mais cobiçados do futebol mundial. Alvo do Real Madrid nas últimas janelas de transferências, o atleta fez questão de enfatizar que o desejo atual é 'conquistar tudo' pelo Paris Saint-Germain.

+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid - Vou dar tudo o que tenho para ganhar a Champions League, o campeonato e a taça. E para dar todo o prazer aos torcedores, porque merecem. Fui honesto. Estou feliz por ficar, é a minha cidade também. Sou francês, quero ganhar tudo nesta temporada - disse, antes de complementar:

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- Temos que estar prontos (para as oitavas da Champions contra o Real Madrid). É a hora. A parte mais importante da temporada. Claro, queremos dar um passo à frente agora. Faz dois anos que fazemos a final, a semifinal, mas agora queremos vencer - encerrou em entrevista à 'CNN Sports'.