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Alvo do Real Madrid, Mbappé toma decisão sobre futuro na janela de transferências da Europa

Atacante francês afirmou que quer 'ganhar tudo' com o Paris Saint-Germain na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 16:09

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 16:09

Eleito melhor do mundo pela 'Globe Soccer Awards', o francês Kyllian Mbappé é um dos jogadores mais cobiçados do futebol mundial. Alvo do Real Madrid nas últimas janelas de transferências, o atleta fez questão de enfatizar que o desejo atual é 'conquistar tudo' pelo Paris Saint-Germain.
+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid - Vou dar tudo o que tenho para ganhar a Champions League, o campeonato e a taça. E para dar todo o prazer aos torcedores, porque merecem. Fui honesto. Estou feliz por ficar, é a minha cidade também. Sou francês, quero ganhar tudo nesta temporada - disse, antes de complementar:
+ Globe Soccer Awards: Mbappé é eleito melhor do mundo, e Ronaldinho recebe premiação por carreira
- Temos que estar prontos (para as oitavas da Champions contra o Real Madrid). É a hora. A parte mais importante da temporada. Claro, queremos dar um passo à frente agora. Faz dois anos que fazemos a final, a semifinal, mas agora queremos vencer - encerrou em entrevista à 'CNN Sports'.
Crédito: MbappénãodevedeixaroPSGnestajaneladetransferências(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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