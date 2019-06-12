Home
>
Futebol
>
Alunos do Ifes de Nova Venécia agradecem a doação de Richarlison

Alunos do Ifes de Nova Venécia agradecem a doação de Richarlison

Doação de R$ 49 mil do atacante capixaba vai permitir que estudantes participem da Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia