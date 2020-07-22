Allyson destaca crescimento em Israel e fala sobre bom momento

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Um dos principais destaques do Bnei Yehuda, de Israel, o zagueiro brasileiro Allyson vive um grande momento no país. Titular em quase todos as partidas da última temporada, o jogador falou sobre a fase positiva no clube de Tel Aviv e projetou evolução na sequência da carreira.

- O último ano, em termos de números, foi o principal da minha carreira. Sem dúvida estou passando por um momento especial e isso é consequência de um trabalho forte que venho realizando nos últimos anos aqui no país. Espero continuar crescendo e melhorando meus números nos próximos anos - disse.

Allyson, que passou pelo Prudente de Barueri, ainda falou sobre o desejo de continuar evoluindo na carreira.