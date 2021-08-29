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futebol

Alisson lamenta revés para o Timão, mas destaca empenho do time em campo: 'Nos doamos'

Jogador não escondeu frustração por mais um tropeço do Grêmio na competição nacional...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 00:39

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 00:39
Crédito: Ricardo Rimoli/Agência LancePress!
O placar magro de 1 a 0 sofrido para Corinthians na noite deste sábado, foi o suficiente para frustrar os planos do Grêmio na luta para deixar as últimas posições do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntretanto, mesmo com o resultado ruim, o meia-atacante Alisson acabou vendo um lado positivo. Para o atleta, o comprometimento de seus companheiros em campo foi notável, porém, por um detalhe, a equipe acabou sofrendo um gol que resultou na 9ª derrota em 17 jogos.
"Acho que não somente o primeiro tempo, mas fizemos uma excelente partida. (Derrota) Num detalhe ali, gol de bola parada, na qual a equipe deles é muito forte. Nos doamos, nos entregamos. Infelizmente, por um detalhe, escapou a vitória", pontuou.
Sobre a arbitragem, Alisson preferiu minimizar um possível erro na marcação da falta que gerou o gol marcado pelo time da capital paulista. Por outro lado, esbanjou confiança destacando que o Tricolor permanecerá na elite do futebol brasileiro.
"Na questão da arbitragem, também não sabemos se foi falta ou não foi. Paciência. Descansar a cabeça. Temos muita coisa boa, o time está se esforçando, trabalhando muito com humildade. Pode ter certeza que vamos deixar o Grêmio onde ele merece, que é na primeira divisão".

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