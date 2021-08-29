Alisson lamenta revés para o Timão, mas destaca empenho do time em campo: 'Nos doamos'

Crédito: Ricardo Rimoli/Agência LancePress!

O placar magro de 1 a 0 sofrido para Corinthians na noite deste sábado, foi o suficiente para frustrar os planos do Grêmio na luta para deixar as últimas posições do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntretanto, mesmo com o resultado ruim, o meia-atacante Alisson acabou vendo um lado positivo. Para o atleta, o comprometimento de seus companheiros em campo foi notável, porém, por um detalhe, a equipe acabou sofrendo um gol que resultou na 9ª derrota em 17 jogos.

"Acho que não somente o primeiro tempo, mas fizemos uma excelente partida. (Derrota) Num detalhe ali, gol de bola parada, na qual a equipe deles é muito forte. Nos doamos, nos entregamos. Infelizmente, por um detalhe, escapou a vitória", pontuou.

Sobre a arbitragem, Alisson preferiu minimizar um possível erro na marcação da falta que gerou o gol marcado pelo time da capital paulista. Por outro lado, esbanjou confiança destacando que o Tricolor permanecerá na elite do futebol brasileiro.