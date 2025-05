Futebol Capixaba

Desportiva triplica média de público pagante em relação à 2024

Na temporada anterior, a Locomotiva Grená teve média total de 403 pagantes no ano

Publicado em 28 de maio de 2025 às 15:04

A Desportiva Ferroviária segue no processo de estruturação em busca de retornar ao cenário nacional. Cada vez mais próxima de se tornar SAF, a Locomotiva Grená mais que triplicou a média de torcedores pagantes em relação à temporada passada. Sendo a mandante, a Tiva saiu de 403 pagantes por jogo, em 2024, para elevar o número a 1.400, na atual temporada.>

Até o momento, a Desportiva não conseguiu assegurar a vaga para a disputa de uma competição nacional e, ainda assim, o clube tem obtido maior conexão com a sua torcida em 2025., e a marca expõe um crescimento de 248% em apenas um ano.>

"Estamos fazendo um trabalho de anunciar as partidas na região do estádio. Isso tem nos ajudado bastante. Buscamos melhorar o nosso marketing, as redes sociais, mostrar o dia a dia e fazer o convite para o torcedor. Então, o impacto do marketing também é favorável. Chamamos parceiros e conseguimos ativações em Match Day. Melhoramos a experiência do torcedor, a facilidade de compra de ingressos, acessibilidade do estádio e servimos consumação no estádio. Obviamente, temos muito a melhorar, mas estamos nos esforçando para isso", disse Gabriel Venturim, dirigente da Desportiva.>

Além dos esforços fora de campo, a Desportiva Ferroviária contou com uma boa campanha no Campeonato Capixaba. Desde o novo regulamento, o time grená jamais havia passado das quartas de finais. Em 2025, a Tiva parou nas semifinais, contra o Rio Branco, e acumulou dois grandes clássicos no torneio: na estreia (Vitória-ES) e volta da semifinal (Capa-Preta). Apesar da eliminação no Estadual, a Locomotiva é a líder de público na Copa Espírito Santo, com 634 ingressos vendidos, em média.>

"A questão esportiva também nos ajudou muito, né? A equipe vem desenvolvendo um bom futebol e isso obviamente vai atraindo o público. Tivemos dois clássico e isso nos ajudou bastante em bilheteria. Desde o Campeonato Capixaba até agora, pela Copa Espírito Santo. Em campo, performamos, não tivemos o resultado esperado, mas chamamos o torcedor", concluiu Gabriel.>

Top 5 maiores públicos pagantes da Tiva em 2025

6330 pagantes - Desportiva Ferroviária 0 x 1 Rio Branco-ES (Capixaba - Semifinais) 1072 pagantes - Desportiva Ferroviária 2 x 1 Rio Branco VN (Capixaba - 8ª Rodada) 926 pagantes - Desportiva Ferroviária 4 x 0 Rio Branco-ES (Copa ES - 4ª Rodada) 733 pagante - Desportiva Ferroviária 1 x 0 Vitória-ES (Capixaba - 1ª Rodada) 717 pagantes - Desportiva Ferroviária 2 x 0 Nova Venécia (Capixaba - 5ª Rodada) >

Em momento de mudança do futebol capixaba, Gabriel Venturim também destaca a evolução dos clubes no Espírito Santo. O crescimento dos rivais, no ponto de vista do dirigente, é um dos grandes diferenciais para a temporada 2025 e no futuro. "Os investimentos dos adversários têm aumentado o nível das partidas. Então, para quem gosta do futebol capixaba, isso também tem sido um prato cheio", concluiu o dirigente grená.>

