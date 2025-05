Futebol Capixaba Feminino

Prosperidade vence o Operário e avança na 1ª fase da Copa do Brasil Feminina

Equipe capixaba bateu as donas da casa por 1 a 0, no Estádio Dutrinha

28 de maio de 2025

Prosperidade venceu o Operário FC por 1 a 0 Crédito: Assessoria FMF

O Prosperidade eliminou o Operário FC nesta quarta-feira (28), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil Feminina 2025, disputada no Estádio Presidente Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá (MT).>

Com um belo gol marcado por Bruna, a equipe do Espírito Santo venceu por 1 a 0 e garantiu vaga na próxima fase da competição. Agora, o Prosperidade aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário no torneio.>

O jogo

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. Com a chuva, o jogo ficou bastante disputado, mas sem grandes chances criadas por ambas as equipes. Aos 20 minutos do segundo tempo, Bruna marcou um golaço de cobertura com a perna esquerda, abrindo o placar para o Prosperidade.

Aos 45 minutos, o Operário teve a chance de empatar o confronto em uma cobrança de pênalti. Vitória bateu no canto esquerdo, mas a goleira Camila fez uma grande defesa, evitando o gol de empate. O Operário FC tentou pressionar até o fim, criou boas oportunidades, mas desperdiçou muitas chances claras de gol. Já nos minutos finais, Mari Gomes, do Prosperidade, foi expulsa.>

Com muitas paralisações, o árbitro adicionou 18 minutos de acréscimos. Apesar da pressão final do time mato-grossense, o Prosperidade segurou o resultado e confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil Feminina 2025.>

