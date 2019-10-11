Home
Futebol
Ainda dá tempo! Veja como comprar ingressos para Desportiva e Rio Branco

As entradas custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) para o jogo de ida das quartas de final da Copa Espírito Santo

Imagem de perfil de A Gazeta

A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 14:28

 - Atualizado há 6 anos

Desportiva e Rio Branco se enfrentam neste sábado (12) no Engenheiro Araripe Crédito: Desportiva/Divulgação

Ainda está em tempo torcedor. Desportiva e Rio Branco fazem o primeiro Clássico dos Gigantes das quartas de final da Copa Espírito Santo neste sábado (12) às 15h, no Engenheiro Araripe. A diretoria grená iniciou a venda de ingressos na última quarta-feira (09), mas ainda tem entradas disponíveis. 

Nos valores de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), as entradas serão vendidas exclusivamente para as duas torcidas na secretaria do estádio grená, das 9h às 17h, até sexta-feira (11). No sábado (12), as bilheterias do Engenheiro Araripe abrem a partir das 14h. Está à venda a carga total de 3.300 ingressos, sendo 2.300 para a torcida da Desportiva e 1.000 para os torcedores do Rio Branco.

 A massa grená vai ficar nas arquibancadas onde ficam as cabines de imprensa e o camarote. Já a galera Capa-Preta ficará posicionada no lado oposto. De acordo com Rodrigo Rocha, gestor de futebol da Tiva, haverá separação das torcidas do lado de fora do estádio. A entrada da torcida visitante será apenas pelo portão que fica mais próximo à Estação Pedro Nolasco, passando pelo estacionamento do Araripe até chegar às arquibancadas. E os torcedores grenás entram normalmente pelo portão central da praça esportiva.

