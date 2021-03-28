Agora no Ninho, estátua motiva desabafo de Zico: 'Não tinha a menor ideia que causaria tanto problema'

Um mergulhador morreu durante uma atividade de pesca submarina na Praia do Pontal, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20). A vítima foi identificada como Deivid Santos, de 39 anos. Segundo familiares, ele trabalhava com pesca submarina.





De acordo com a Polícia Militar, Deivid estava acompanhado de um amigo, que pilotava a embarcação. Em depoimento aos policiais, o homem relatou que o mergulhador retornou rapidamente à superfície e, em seguida, teria passado mal e vindo a óbito.





O piloto da embarcação ficou em estado de choque e precisou ser socorrido pelo Samu/192, sendo encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por exames que deverão apontar a causa da morte.