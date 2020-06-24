Agora no Atlético-MG, Marrony cita Cyro Aranha e se declara ao Vasco

Crédito: Marrony estreou como profissional em 2018 e se consolidou em 2019 (Carlos Gregório Jr./Vasco

A venda de Marrony para o Atlético-MG causou comoção na torcida do Vasco, tão ligada aos jogadores formados na base do clube. E o jogador retribuiu o carinho ao Cruz-Maltino na noite da última terça-feira, agradecendo e se declarando ao clube numa postagem em seu perfil no Instagram.

- Fala, meu Vascao. Passo aqui para agradecer por tudo. Pelo trabalho, amizade, carinho, conhecimento, respeito, etc... Aqui eu vivi, chorei, fui feliz. Aprendi história, criei maturidade para encarar os problemas que a vida me trouxe. Formei caráter. Virei adulto. Mas nunca deixarei de ser uma eterna criança. É aquilo: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Em meu coração. Obrigado, Gigante! Uma honra ser um cria de São Januário #prasempreemmeucoracao - publicou Marrony.

"Enquanto houve um coração infantil, o Vasco será imortal" é uma frase do ex-presidente do clube Cyro Aranha. Motivo de orgulho para a torcida, ela está, inclusive, numa parede do campo anexo de São Januário, em letras garrafais.