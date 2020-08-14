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Agente afirma que Coutinho pode permanecer no Barcelona

Diversos aspectos podem atrapalhar a negociação do brasileiro com clubes do Campeonato Inglês. Jogador já foi elogiado por Quique Setién e pode ser aproveitado na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 08:51

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 08:51

Crédito: Christof Stache/AFP
Apesar de Philippe Coutinho estar especulado para uma transferência ao futebol inglês, há a possibilidade do brasileiro voltar e ficar no Barcelona. Em declarações para a “Talksport”, Kia Joorabchian, agente do meia-atacante, revelou que a crise financeira provocada pela Covid-19 pode afetar os times da Premier League neste mercado.
- Não descartamos que fique em Barcelona, que seja seu destino final. Assim que acabar a Liga dos Campeões, nós sentaremos. O Coutinho adora a Premier League, mas as contas, os números e a situação da Covid serão importantes.Após passar uma temporada emprestado ao Bayern de Munique e não recuperar o futebol que foi visto no Liverpool, Coutinho procurava um retorno para a liga em que teve grande destaque. Arsenal, Leicester e Newcastle apareceram entre os principais interessados, mas o brasileiro já foi elogiado por Quique Setién, comandante culé.

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