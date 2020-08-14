Agente afirma que Coutinho pode permanecer no Barcelona

Apesar de Philippe Coutinho estar especulado para uma transferência ao futebol inglês, há a possibilidade do brasileiro voltar e ficar no Barcelona. Em declarações para a “Talksport”, Kia Joorabchian, agente do meia-atacante, revelou que a crise financeira provocada pela Covid-19 pode afetar os times da Premier League neste mercado.

- Não descartamos que fique em Barcelona, que seja seu destino final. Assim que acabar a Liga dos Campeões, nós sentaremos. O Coutinho adora a Premier League, mas as contas, os números e a situação da Covid serão importantes.Após passar uma temporada emprestado ao Bayern de Munique e não recuperar o futebol que foi visto no Liverpool, Coutinho procurava um retorno para a liga em que teve grande destaque. Arsenal, Leicester e Newcastle apareceram entre os principais interessados, mas o brasileiro já foi elogiado por Quique Setién, comandante culé.