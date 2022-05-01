Agenda: Santos terá sequência pesada de jogos em maio

Depois de uma maratona no mês de abril para o Santos, o técnico Fabián Bustos não terá descanso e maio conta com uma sequência pesada de jogos. Estão previstas nove partidas para o mês de maio, sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro, três pela fase de grupos Copa Sul-Americana e o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.As Sereias da Vila terão mais três rodadas do Brasileirão Feminino, com dois jogos fora de casa. As Sereinhas terão a final do Brasileiro Feminino Sub-17 e estreiam nesta primeira fase do Brasileiro Feminino Sub-20 atuando em seis partidas.
O Sub-20 de Orlando Ribeiro estreia no Paulista Sub-20 e conta com quatro rodadas neste mês. O Sub-15 e Sub-17 terão mais três rodadas do Paulista.Santos profissional:
02/05 (seg): São Paulo x Santos, Morumbi - 20h (Brasileiro)05/05 (qui): Universidad Católica x Santos, Estádio Olímpico Atahualpa - 21h30min (Sul-Americana)08/05 (dom): Santos x Cuiabá, Vila Belmiro - 18h (Brasileiro)12/05 (qui): Santos x Coritiba, Vila Belmiro - 21h30min (Copa do Brasil)15/05 (dom): Goiás x Santos, Hailé Pinheiro - 19h (Brasileiro)18/05 (qua): Santos x Unión La Calera, Vila Belmiro - 21h30min (Sul-Americana)21/05 (sab): Santos x Ceará, Arena Barueri - 18h30min (Brasileiro)24/05 (ter): Santos x Banfield, Vila Belmiro - 19h15min (Sul-Americana)29/05 (dom): Santos x Palmeiras, Vila Belmiro - 16h (Brasileiro)
Sereias da Vila:
02/05 (seg): Atlético-MG x Sereias, Castor Cifuentes - 20h (Brasileiro Feminino)15/05 (seg): Sereias x São Paulo (Brasileiro Feminino)*29/05 (dom): Ferroviária x Sereias (Brasileiro Feminino)*
Sereinhas:
01/05 (dom): Internacional x Sereinhas, Porto Alegre - 16h (Brasileiro Feminino Sub-17)04/05 (qua): Botafogo x Sereinhas, Santana de Parnaíba - 18h30min (Brasileiro Feminino Sub-20)06/05 (sex): Sereinhas x Esmac, Santana de Parnaíba - 16h (Brasileiro Feminino Sub-20)08/05 (dom): Ceará x Sereinhas, Santana de Parnaíba - 10h (Brasileiro Feminino Sub-20)10/05 (ter): Sereinhas x Ceará, Santana de Parnaíba - 10h30min (Brasileiro Feminino Sub-20)12/05 (qui): Esmac x Sereinhas, Santana de Parnaíba - 20h (Brasileiro Feminino Sub-20)14/05 (sab): Sereinhas x Botafogo, Santana de Parnaíba - 16h (Brasileiro Feminino Sub-20)
Sub-20:
04/05 (qua): Portuguesa Santista x Santos, Ulrico Mursa - 15h (Paulista Sub-20)08/05 (dom): Santos x Mauá, CT Rei Pelé - 15h (Paulista Sub-20)11/05 (qua): Água Santa x Santos, Estádio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes - 15h (Paulista Sub-20)25/05 (qua): Santos x Mauense, CT Rei Pelé - 15h (Paulista Sub-20)
Sub-17:
07/05 (sab): Mauense x Santos, Estádio Municipal Pedro Benedetti - 11h (Paulista Sub-17)21/05 (sab): Mauá x Santos, Estádio Municipal Pedro Benedetti - 11h (Paulista Sub-17)28/05 (sab): Santos x Portuguesa Santista, CT Rei Pelé - 11h (Paulista Sub-17)
Sub-15:
07/05 (sab): Mauense x Santos, Estádio Municipal Pedro Benedetti - 9h (Paulista Sub-15)21/05 (sab): Mauá x Santos, Estádio Municipal Pedro Benedetti - 9h (Paulista Sub-15)28/05 (sab): Santos x Portuguesa Santista, CT Rei Pelé - 9h (Paulista Sub-15)