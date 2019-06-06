Home
>
Futebol
>
Advogado de acusadora de Neymar diz que ela tem vídeo de 7 minutos

Advogado de acusadora de Neymar diz que ela tem vídeo de 7 minutos

"Provavelmente vamos entregar na semana que vem. O vídeo tem sete minutos, mas só consegui ver um minuto até agora. Não tive tempo de analisar todo o vídeo", disse ele