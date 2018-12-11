Sob nova direção

Abel Braga é o novo técnico do Flamengo. Anúncio oficial sai na terça

Antes de acertar com o Rubro-Negro, Abel Braga foi sondado pelo Vasco e também chegou a recusar uma proposta do Santos

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 00:15

Redação de A Gazeta

O técnico Abel Braga se reuniu com Rodolfo Landim, novo presidente do Flamengo, na noite desta segunda-feira (10) e aceitou o convite para comandar o clube. De acordo com o Globoesporte.com, o  treinador acertou os detalhes com a nova diretoria e será o novo comandante do Rubro-Negro em 2019 e a tendência é que o Flamengo faça o anúncio oficial nesta terça-feira.  
O técnico Abel Braga está sendo disputado por alguns clubes, mas o Flamengo está mais perto do acerto Crédito: Mailson Santana/Fluminense F.C.
Antes de acertar com o Flamengo, Abel Braga foi sondado pelo Vasco e também chegou a recusar uma proposta do Santos. O treinador já tinha conversas adiantadas com Landim. Parado desde a saída do Tricolor, em junho, ele chega para substituir Dorival Júnior no comando do Rubro-Negro. 
Será a segunda passagem do treinador de 66 anos pelo Flamengo. Em 2004, Abel comandou a equipe em 44 jogos (19 vitórias, 12 empates e 13 derrotas) e deixou o clube no meio do Brasileirão, com a conquista do Campeonato Carioca no currículo.
 

