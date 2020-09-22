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A poucas horas da partida, jogo do Tottenham segue indefinido

Liga Inglesa de Futebol pode cancelar o duelo entre o time de José Mourinho e o Leyton Orient a qualquer momento. Equipe da quarta divisão tem diversos casos de Covid-19...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 09:59
Crédito: Após golear na Premier League, Tottenham pode não jogar pela Copa da Liga Inglesa (ANDREW BOYERS / POOL / AFP
Faltando poucas horas para o duelo entre Leyton Orient e Tottenham pela Copa da Liga Inglesa, marcado para esta terça-feira, às 14h (horário de Brasília), ainda não há informações sobre a realização ou não da partida. Na última segunda-feira, o clube da quarta divisão inglesa divulgou um comunicado em que afirmou ter diversos casos de Covid-19 no elenco.
Nigel Travers, dono do clube, insistiu em entrevista à “talkSPORT” de que a partida seja adiada, não cancelada, mas que o Leyton Orient consegue colocar um time em campo para o jogo.
- Acho altamente improvável (a realização do jogo). Ouvimos que esperamos receber um comunicado das autoridades a qualquer momento. Para nós, o jogo deveria ser adiado, não cancelado. Temos um time pronto para jogar, deixando claro que não pessoas que se distanciaram socialmente desde o início dos treinos.
Segundo as regras da Liga Inglesa de Futebol, organizadora da competição, a incapacidade de um clube cumprir as exigências necessárias para a realização de um jogo de futebol daria direito ao cancelamento do confronto. Com isso, o Tottenham pode avançar até a quarta fase da Copa da Liga Inglesa sem entrar em campo.

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