A poucas horas da partida, jogo do Tottenham segue indefinido

Crédito: Após golear na Premier League, Tottenham pode não jogar pela Copa da Liga Inglesa (ANDREW BOYERS / POOL / AFP

Faltando poucas horas para o duelo entre Leyton Orient e Tottenham pela Copa da Liga Inglesa, marcado para esta terça-feira, às 14h (horário de Brasília), ainda não há informações sobre a realização ou não da partida. Na última segunda-feira, o clube da quarta divisão inglesa divulgou um comunicado em que afirmou ter diversos casos de Covid-19 no elenco.

Nigel Travers, dono do clube, insistiu em entrevista à “talkSPORT” de que a partida seja adiada, não cancelada, mas que o Leyton Orient consegue colocar um time em campo para o jogo.

- Acho altamente improvável (a realização do jogo). Ouvimos que esperamos receber um comunicado das autoridades a qualquer momento. Para nós, o jogo deveria ser adiado, não cancelado. Temos um time pronto para jogar, deixando claro que não pessoas que se distanciaram socialmente desde o início dos treinos.