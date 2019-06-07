Home
'Me senti muito amado', afirma Neymar na saída da delegacia

Cerca de de 50 menores moradores da favela de Jacarezinho, nos arredores da delegacia, estavam à frente do local gritando mensagens de apoio a Neymar