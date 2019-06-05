Home
>
Futebol
>
'Entendi que o caso era de agressão', diz ex-advogado de suposta vítima

'Entendi que o caso era de agressão', diz ex-advogado de suposta vítima

De acordo com José Edgard, durante o ato entre a suposta vítima e Neymar teriam ocorrido agressões, que devem ser investigadas