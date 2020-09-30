Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Vitória é goleado pelo União e segue na lanterna do Grupo 5 da Série D

Alvianil de Bento Ferreira sofreu sua terceira derrota na competição nacional e vê sua situação se complicar

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 19:05
O Vitória perdeu por 3 a 1 para o União Rondonópolis
O Vitória perdeu por 3 a 1 para o União Rondonópolis Crédito: Lucas Melo/Rádio ES
O momento do Vitória não é mesmo dos melhores. O Alvianil de Bento Ferreira foi derrotado por 4 a 1 para o União Rondonópolis, na tarde desta quarta-feira (30), em partida válida pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O time capixaba acumula três derrotas na competição nacional e amarga a lanterna do Grupo 5. João Manoel, Andrezinho e Lucas Bahia fizeram os gols da equipe mato-grossense, e Tony Galego marcou para o Vitória.
O Vitória volta a campo pela Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (03), quando recebe o Operário VG, às 15h, no Estádio Salvador Costa. Já o União Rondonópolis, que com o triunfo chegou a quinta colocação do Grupo 5, encara o Real Noroeste no domingo (04), às 15h, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

O JOGO 

Errando menos e com mais atitude, o União foi para cima e logo conseguiu abrir o placar aos oito minutos. Após cobrança de lateral, Maranhão cruzou rasteiro, a defesa do Vitória vacilou, e o atacante João Manoel chutou para as redes. Mesmo mal tecnicamente, o Vitória não sentiu o gol e passou a pressionar o clube do Mato Grosso. Aos 20 minutos, Toni Galego arriscou de longe e acertou bom chute para vencer o goleiro Neneca e empatar a partida.
Mas antes de ir para o vestiário, o União aproveitou voltou a ficar na frente do placar. O zagueiro alvianil Gladstone errou feio na saída de bola. Dinei aproveitou a falha para cruzar para o meio da área. Andrezinho bateu e foi para o abraço: 2 a 1 União e fim do primeiro tempo.
No segundo tempo, o Vitória não conseguiu estabelecer seu ritmo de jogo e viu o União ampliar o placar. Lucas Bahia aproveitou passe que cortou a defesa alvianil e, na cara do gol, venceu o goleiro Harrison, para fazer 3 a 1. Sem reação, o Vitória ainda viu a equipe mato-grossense fazer o quarto gol com Joao Manoel.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados