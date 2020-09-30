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Futebol

Real Noroeste perde para o Operário VG pela Série D do Brasileiro

Time capixaba sofreu o gol logo aos sete minutos do primeiro tempo e não teve força para reagir

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 17:56
Real Noroeste encarou o Operário VG pela terceira rodada da Série D
Real Noroeste encarou o Operário VG pela terceira rodada da Série D Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste
 O Real Noroeste conheceu sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. O time capixaba perdeu para o Operário VG por 1 a 0, a partida que aconteceu no Estádio Dito Souza e foi válida pela terceira rodada da fase de grupos da competição nacional. Jil Bahia fez o gol que garantiu o triunfo do Chicote da Fronteira. Com o resultado, a equipe merengue ocupa agora a quarta colocação do Grupo 5. O time de Várzea Grande chegou à vice-liderança da chave, com seis pontos.
O Real Noroeste volta a campo pela Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (04), quando recebe o União Rondonópolis no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, em partida marcada para às 15h. Já o Operário VG joga no sábado (03) contra o Vitória, às 15h, no Estádio Salvador Costa.

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O JOGO 

Mesmo com a temperatura de 40 °C o jogo foi bastante movimentado durante toda a etapa inicial. O time da casa começou pressionando bastante e chegou ao gol logo aos sete minutos da partida, com o atacante Jil Bahia de cabeça. O Real não se deixou levar pela pressão e melhorou no jogo deixando a partida equilibrada, os Merengues Capixabas até chegaram ao gol, mas foi marcado posição irregular do atacante Peixoto. 
Na segunda etapa, o Operário VG manteve o domínio do jogo. A equipe de Várzea Grande só não conseguiu ampliar o placar porque parou na trave e nas boas defesas do goleiro José Augusto. O Real Noroeste não conseguiu segurar a posse se bola e evoluir na criação de jogadas. Nas poucas chances que teve não conseguiu levar perigo ao gol do Chicote da Fronteira, que conseguiu administrar a vitória.

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