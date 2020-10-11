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Otimismo

Mesmo com derrota, Charles de Almeida vê Vitória 'no caminho certo'

O técnico fez sua primeira partida como comandante do Vitória e saiu derrotado por 3 a 2. Mas avaliou que time teve um bom volume de jogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 15:00

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 15:00

Vitória perdeu quatro de cinco jogos disputados na Série D 2020
Vitória perdeu quatro de cinco jogos disputados na Série D 2020 Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
O técnico Charles de Almeida fez sua estreia no comando do Vitória no sábado (10) e foi derrotado por 3 a 2 pelo Real Noroeste, pela quinta rodada da Série D. Com mudanças no time titular, como a entrada de Léo Alves e a volta de Barboza ao meio-campo, o comandante alvianil não conseguiu tirar o clube da lanterna do Grupo A-5.
Apesar do resultado negativo, Charles de Almeida garantiu que observa uma mudança de postura, que segundo ele teve início na semana passada, quando o Vitória venceu a primeira, diante do Operário VG.

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Sempre falei que o Vitória tinha que mudar a postura e começou a fazer isso sábado. Quando jogamos com três homens no meio, um enfiado e dois pela beirada, estamos dizendo que precisamos ser agressivos, objetivos, relata.
O técnico destacou, após a derrota, a objetividade e o volume de jogo da equipe, que esteve na frente do placar, mas cedeu o empate e a virada.
O Vitória na primeira parte foi bem objetivo, chegamos com qualidade, fizemos com que as jogadas acontecessem, só não conseguimos traduzir em gol. Na segunda parte a gente precisou trabalhar mais a bola, mas não por isso deixamos de chegar. Acho que o Vitória está no caminho certo, não vamos perder a objetividade, vamos jogar pra vencer, conta, otimista.
Charles ainda citou um possível pênalti, não marcado para o Vitória no segundo tempo. De acordo com o técnico, o árbitro "poderia ter dado pênalti", já que "todo mundo sabe que bola na mão é pênalti".

SITUAÇÃO NA TABELA

O resultado negativo do Vitória deixou o clube mais distante do topo da tabela. Agora a diferença entre o alvianil -na última posição- e o Goianésia -com 10 pontos, na liderança- é de sete pontos. O clube tem, além da pior pontuação, o segundo pior ataque a a defesa mais vazada do Grupo A-5.
Na quarta-feira (14), o Vitória recebe o Águia Negra-MS no Salvador Costa, às 15h. O confronto reúne duas equipes fora da zona de classificação e que perderam na 5ª rodada.

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