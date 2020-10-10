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Real Noroeste vence Vitória em jogo com duas viradas na Série D

Time merengue saiu na frente e viu o adversário virar o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Real buscou a virada e colou na liderança do Grupo A-5
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 17:17

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 17:17

Real Noreste vence Vitório na Série D
Real Noreste vence Vitório na Série D Crédito: Reprodução/ CBF TV
Em um jogo eletrizante o Real Noroeste venceu o Vitória por 3 a 2 no confronto capixaba pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, na tarde deste sábado (10), no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. 
Os mandantes  abriram o placar com Ailton, viram o Alvianil virar ainda no primeiro tempo com Magrão e Toni Galego. No segundo tempo, nova virada no placar. Matheus Firmino e Peixoto garantiram a segunda vitória seguida dos merengues.

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Com o resultado, o Real Noroeste segue colado na vice-liderança do grupo, o time soma  10 pontos, mesma quantidade do líder Goianésia. Já o Vitória segue com 3 pontos na última colocação da chave.   
A Série D do Campeonato Brasileiro 2020 prossegue na próxima quarta-feira (14) com os jogos da sexta rodada da primeira fase. Às 15h (de Brasília), o Vitória recebe o Águia Negra, no estádio Salvador Costa, em Vitória. Mais tarde, às 16h, o Real Noroeste visita a Aparecidense, no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

O JOGO 

O Real Noroeste abriu o placar no começo da partida. Aos cinco minutos, o zagueiro Ferrugem se atrapalhou com a bola, Ailton fez o desarme, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes para colocar o time mandante em vantagem. Aos 18 minutos, o Vitória deu o troco com o atacante Anderson Magrão. Marlon fez um corte errado e a bola sobra para Grafite. O lateral cruzou na primeira trave e o centroavante mergulhou para desviar de cabeça para a meta e deixar tudo igual.
A virada do vitória veio ainda no primeiro tempo. Jarles Baiano entrou na área e cruzou rasteiro para o Toni Galego virar o jogo para os visitantes.
No segundo tempo, o Real Noroeste voltou com tudo. Logo no início na etapa final veio o empate com Mateus Firmino. O jovem recebeu nas costas da defesa, passou pelo goleiro e mandou para as redes para igualar novamente o resultado. Quando o jogo se encaminha para o empate, mais uma virada. Aos 43 minutos, o Real Noroeste fez boa jogada e Patrick cruzou para cabeçada perfeita do atacante peixoto. O gol decretou a segunda vitória dos merengues.

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