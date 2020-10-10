Real Noroeste vence Vitória em jogo com duas viradas na Série D

Real Noreste vence Vitório na Série D Crédito: Reprodução/ CBF TV

Em um jogo eletrizante o Real Noroeste venceu o Vitória por 3 a 2 no confronto capixaba pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D , na tarde deste sábado (10), no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

Os mandantes abriram o placar com Ailton, viram o Alvianil virar ainda no primeiro tempo com Magrão e Toni Galego. No segundo tempo, nova virada no placar. Matheus Firmino e Peixoto garantiram a segunda vitória seguida dos merengues.

Com o resultado, o Real Noroeste segue colado na vice-liderança do grupo, o time soma 10 pontos, mesma quantidade do líder Goianésia. Já o Vitória segue com 3 pontos na última colocação da chave.

A Série D do Campeonato Brasileiro 2020 prossegue na próxima quarta-feira (14) com os jogos da sexta rodada da primeira fase. Às 15h (de Brasília), o Vitória recebe o Águia Negra, no estádio Salvador Costa, em Vitória. Mais tarde, às 16h, o Real Noroeste visita a Aparecidense, no Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

O JOGO

O Real Noroeste abriu o placar no começo da partida. Aos cinco minutos, o zagueiro Ferrugem se atrapalhou com a bola, Ailton fez o desarme, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes para colocar o time mandante em vantagem. Aos 18 minutos, o Vitória deu o troco com o atacante Anderson Magrão. Marlon fez um corte errado e a bola sobra para Grafite. O lateral cruzou na primeira trave e o centroavante mergulhou para desviar de cabeça para a meta e deixar tudo igual.

A virada do vitória veio ainda no primeiro tempo. Jarles Baiano entrou na área e cruzou rasteiro para o Toni Galego virar o jogo para os visitantes.