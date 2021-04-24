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Futebol capixaba

Campeonato Capixaba 2021: veja os resultados da 7ª rodada

Empates marcaram os jogos neste sábado (24). Partida entre Rio Branco-ES e Vitória-ES ficou em 2 a 2, enquanto resultado entre São Mateus e Desportiva Ferroviária foi 1 a 1

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2021 às 19:57
Rio Branco-ES reage, arranca empate contra Vitória-ES e está nas quartas de final do Capixaba (Foto: Marcela Delatorre)
Rio Branco-ES reage e arranca empate contra Vitória-ES Crédito: Marcela Delatorre
Empates marcaram os jogos da 7ª rodada do Campeonato Capixaba 2021 na tarde deste sábado (24). O placar da partida entre Rio Branco-ES e Vitória-ES ficou em 2 a 2, resultado que garantiu ao Brancão uma vaga nas quartas de final. Já na disputa entre São Mateus e Desportiva Ferroviária, cada time fez um gol, de pênalti, e não houve confirmação para a próxima fase.
Com o resultado da partida deste sábado, o Rio Branco-ES é o terceiro time classificado para as quartas de final do campeonato. O Capa-Preta não foi bem no primeiro tempo do jogo e viu o Vitória-ES abrir 2 a 0 no placar. Mas, na etapa final, o Brancão reagiu, empatou em 2 a 2 e saiu do Kleber Andrade com a vaga para a próxima fase, assim com o arquirrival, que se classificou na rodada passada.
O primeiro gol saiu aos quatro minutos, quando Chiquinho recebeu um passe de Carlos Vitor e teve que finalizar duas vezes para marcar. Ainda no primeiro tempo, aos 19 minutos, o Alvianil ampliou com o Thiago, após tabela com Chiquinho e João Paulo.

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No segundo tempo, Paulinho diminuiu para o Rio Branco ao receber um passe de Geovane, aos 12 minutos. Aos 33, o Capa-Preta ficou com um jogador a mais após a expulsão de Airton. Cinco minutos depois, Geovane fez o gol de empate, após um desvio de cabeça de Petróleo.
Com o resultado, o Vitória foi a 16 pontos e segue na segunda colocação. Já o Rio Branco, com o empate, vai a 11 pontos e permanece na quarta posição.
Também neste sábado pelo Capixabão, o São Mateus recebeu a Desportiva Ferroviária, no Sernamby, e as equipes empataram. Com um gol de pênalti para cada equipe, o resultado foi 1 a 1. 
No primeiro tempo, aos 20 minutos, o meia Bombom cobrou no canto esquerdo do goleiro André Stov e abriu o placar. Aos 5 da etapa complementar, o empate Grená veio com Peixoto, que também cobrou firme no canto esquerdo.

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Com o resultado, a equipe do São Mateus fica na nona colocação, na zona de rebaixamento, com quatro pontos conquistados. Já a Desportiva se mantém na sétima colocação, com oito pontos somados, mas ainda não tem confirmada a vaga para a próxima fase.

PRÓXIMOS JOGOS

O Campeonato Capixaba 2021 prossegue no meio da semana com os jogos da oitava rodada da primeira fase. Na terça-feira (27), às 15h, o Rio Branco-ES recebe o Real Noroeste, no Kleber Andrade, em Cariacica.
Na quarta-feira (28), às 15h, a Desportiva recebe o Pinheiros, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. No mesmo dia e horário, o São Mateus vista o Rio Branco VN, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.
Ainda na quarta, também às 15h, o Vitória-ES enfrenta o Estrela do Norte, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.

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