Campeonato Capixaba 2021: veja os resultados da 7ª rodada

Rio Branco-ES reage e arranca empate contra Vitória-ES Crédito: Marcela Delatorre

Empates marcaram os jogos da 7ª rodada do Campeonato Capixaba 2021 na tarde deste sábado (24). O placar da partida entre Rio Branco-ES e Vitória-ES ficou em 2 a 2, resultado que garantiu ao Brancão uma vaga nas quartas de final. Já na disputa entre São Mateus e Desportiva Ferroviária, cada time fez um gol, de pênalti, e não houve confirmação para a próxima fase.

Com o resultado da partida deste sábado, o Rio Branco-ES é o terceiro time classificado para as quartas de final do campeonato. O Capa-Preta não foi bem no primeiro tempo do jogo e viu o Vitória-ES abrir 2 a 0 no placar. Mas, na etapa final, o Brancão reagiu, empatou em 2 a 2 e saiu do Kleber Andrade com a vaga para a próxima fase, assim com o arquirrival, que se classificou na rodada passada.

O primeiro gol saiu aos quatro minutos, quando Chiquinho recebeu um passe de Carlos Vitor e teve que finalizar duas vezes para marcar. Ainda no primeiro tempo, aos 19 minutos, o Alvianil ampliou com o Thiago, após tabela com Chiquinho e João Paulo.

No segundo tempo, Paulinho diminuiu para o Rio Branco ao receber um passe de Geovane, aos 12 minutos. Aos 33, o Capa-Preta ficou com um jogador a mais após a expulsão de Airton. Cinco minutos depois, Geovane fez o gol de empate, após um desvio de cabeça de Petróleo.

Com o resultado, o Vitória foi a 16 pontos e segue na segunda colocação. Já o Rio Branco, com o empate, vai a 11 pontos e permanece na quarta posição.

Também neste sábado pelo Capixabão, o São Mateus recebeu a Desportiva Ferroviária, no Sernamby, e as equipes empataram. Com um gol de pênalti para cada equipe, o resultado foi 1 a 1.

No primeiro tempo, aos 20 minutos, o meia Bombom cobrou no canto esquerdo do goleiro André Stov e abriu o placar. Aos 5 da etapa complementar, o empate Grená veio com Peixoto, que também cobrou firme no canto esquerdo.

Com o resultado, a equipe do São Mateus fica na nona colocação, na zona de rebaixamento, com quatro pontos conquistados. Já a Desportiva se mantém na sétima colocação, com oito pontos somados, mas ainda não tem confirmada a vaga para a próxima fase.

PRÓXIMOS JOGOS

O Campeonato Capixaba 2021 prossegue no meio da semana com os jogos da oitava rodada da primeira fase. Na terça-feira (27), às 15h, o Rio Branco-ES recebe o Real Noroeste, no Kleber Andrade, em Cariacica.

Na quarta-feira (28), às 15h, a Desportiva recebe o Pinheiros, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. No mesmo dia e horário, o São Mateus vista o Rio Branco VN, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.